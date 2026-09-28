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İtalya karşısında Arda Güler çileden çıktı: Dayanamadı! Montella'dan onu istedi

A Milli Takım'ın İtalya karşısında ilk yarıda farklı geriye düşmesinin ardından Arda Güler'in Vincenzo Montella ile yaşadığı dikkat çeken an gündem oldu. Yıldız futbolcunun ikinci golün ardından teknik heyete taktik değişikliği talebinde bulunduğu, devre arasında ise oldukça sinirli olduğu belirtildi.

İtalya karşısında Arda Güler çileden çıktı: Dayanamadı! Montella'dan onu istedi
Burak Kavuncu

A Milli Takım, İtalya karşısında ilk yarıda kalesinde gördüğü 3 golle büyük bir şok yaşarken Arda Güler'in tepkisi dikkat çekti. İkinci golün ardından Montella'nın yanına giden Arda'nın taktik değişikliği istediği, devre sonunda ise Bastoni'nin formasını istemesi üzerine kısa bir diyalog yaşandığı aktarıldı.

ARDA GÜLER'DEN MONTELLA'YA TAKTİK TALEBİ

İtalya karşısında Arda Güler çileden çıktı: Dayanamadı! Montella dan onu istedi 1

İtalya'nın ikinci golünün ardından Arda Güler'in teknik direktör Vincenzo Montella'nın yanına geldiği belirtildi. Genç yıldızın, takımın oyununda değişikliğe gidilmesi yönünde Montella'ya talepte bulunduğu ifade edildi.

DEVRE ARASINDA SİNİRLİ GÖRÜNTÜ

İtalya karşısında Arda Güler çileden çıktı: Dayanamadı! Montella dan onu istedi 2

Arda Güler'in ilk yarının sona ermesinin ardından oldukça sinirli olduğu görüldü. Milli futbolcu, soyunma odasına yöneldiği sırada İtalyan savunmacı Alessandro Bastoni'nin yanına gelmesiyle dikkat çekti.

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BASTONI FORMASINI İSTEDİ

İtalya'nın yıldızı Alessandro Bastoni'nin Arda Güler'in yanına gelerek formasını istediği aktarıldı. Yaşanan bu an, Arda'nın maçın ilk yarısındaki gergin görüntüsüyle birlikte dikkat çeken detaylardan biri oldu.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Türkiye Arda Güler Vincenzo Montella
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