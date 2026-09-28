İtalya karşısında Arda Güler çileden çıktı: Dayanamadı! Montella'dan onu istedi

A Milli Takım, İtalya karşısında ilk yarıda kalesinde gördüğü 3 golle büyük bir şok yaşarken Arda Güler'in tepkisi dikkat çekti. İkinci golün ardından Montella'nın yanına giden Arda'nın taktik değişikliği istediği, devre sonunda ise Bastoni'nin formasını istemesi üzerine kısa bir diyalog yaşandığı aktarıldı.

Arda Güler'in devre arasına girerken skora tepkisi.pic.twitter.com/MIAloxbrPW — Mynet (@mynet) September 28, 2026

ARDA GÜLER'DEN MONTELLA'YA TAKTİK TALEBİ

İtalya'nın ikinci golünün ardından Arda Güler'in teknik direktör Vincenzo Montella'nın yanına geldiği belirtildi. Genç yıldızın, takımın oyununda değişikliğe gidilmesi yönünde Montella'ya talepte bulunduğu ifade edildi.

DEVRE ARASINDA SİNİRLİ GÖRÜNTÜ

Arda Güler'in ilk yarının sona ermesinin ardından oldukça sinirli olduğu görüldü. Milli futbolcu, soyunma odasına yöneldiği sırada İtalyan savunmacı Alessandro Bastoni'nin yanına gelmesiyle dikkat çekti.

BASTONI FORMASINI İSTEDİ

İtalya'nın yıldızı Alessandro Bastoni'nin Arda Güler'in yanına gelerek formasını istediği aktarıldı. Yaşanan bu an, Arda'nın maçın ilk yarısındaki gergin görüntüsüyle birlikte dikkat çeken detaylardan biri oldu.