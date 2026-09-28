İtalya maçında büyük tepki! Önce Montella, ardından TFF için "İstifa"

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında Bursa'da İtalya'yı konuk ederken mücadeleye istediği başlangıcı yapamadı. Alessandro Bastoni ve Davide Frattesi'nin golleriyle İtalya karşısında 2-0 geriye düşen Millilerde tribünlerden Montella'ya tepki geldi.

İTALYA'DAN 26 DAKİKADA 3 GOL

Bursa'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan İtalya, 9. dakikada Alessandro Bastoni'nin golüyle 1-0 öne geçti. 22. dakikada Davide Frattesi ile farkı ikiye çıkaran İtalya, 26. dakikada Kayode'nin attığı golle skoru 3-0'a getirdi. Bu golün ardından Bursa'daki tribünlerde tepkiler daha da arttı.

TRİBÜNLERDEN "MONTELLA İSTİFA" SESLERİ

İtalya'nın ikinci golünün ardından Bursa'daki tribünlerde tepki yükseldi. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için tribünlerden "Montella istifa" tezahüratları yapıldı.

TFF'DE NASİBİNİ ALDI...

Bursa'da A Milli Takım'ın İtalya karşısında 2-0 geriye düşmesinin ardından tribünlerde tepkiler devam etti. Montella'ya yönelik "İstifa" tezahüratlarının ardından bu kez Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tepki gösteren taraftarlar, hep bir ağızdan "TFF istifa!" şeklinde tezahürat yaptı.