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İtalya maçında büyük tepki! Önce Montella, ardından TFF için "İstifa"

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya karşısında ilk yarıda üç farklı geriye düştü. Bursa'da tribünler, yenilen gollerin ardından teknik direktör Vincenzo Montella için "İstifa" tezahüratları yaptı.

İtalya maçında büyük tepki! Önce Montella, ardından TFF için "İstifa"
Burak Kavuncu

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında Bursa'da İtalya'yı konuk ederken mücadeleye istediği başlangıcı yapamadı. Alessandro Bastoni ve Davide Frattesi'nin golleriyle İtalya karşısında 2-0 geriye düşen Millilerde tribünlerden Montella'ya tepki geldi.

İTALYA'DAN 26 DAKİKADA 3 GOL

İtalya maçında büyük tepki! Önce Montella, ardından TFF için "İstifa" 1

Bursa'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan İtalya, 9. dakikada Alessandro Bastoni'nin golüyle 1-0 öne geçti. 22. dakikada Davide Frattesi ile farkı ikiye çıkaran İtalya, 26. dakikada Kayode'nin attığı golle skoru 3-0'a getirdi. Bu golün ardından Bursa'daki tribünlerde tepkiler daha da arttı.

TRİBÜNLERDEN "MONTELLA İSTİFA" SESLERİ

İtalya maçında büyük tepki! Önce Montella, ardından TFF için "İstifa" 2

İtalya'nın ikinci golünün ardından Bursa'daki tribünlerde tepki yükseldi. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için tribünlerden "Montella istifa" tezahüratları yapıldı.

TFF'DE NASİBİNİ ALDI...

İtalya maçında büyük tepki! Önce Montella, ardından TFF için "İstifa" 3

Bursa'da A Milli Takım'ın İtalya karşısında 2-0 geriye düşmesinin ardından tribünlerde tepkiler devam etti. Montella'ya yönelik "İstifa" tezahüratlarının ardından bu kez Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tepki gösteren taraftarlar, hep bir ağızdan "TFF istifa!" şeklinde tezahürat yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Türkiye Vincenzo Montella UEFA Uluslar Ligi
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