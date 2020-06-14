İtalya Kupası'nda finalin adı Napoli ve Juventus

Napoli'deki San Paolo Stadı'nda oynanan müsabaka öncesinde Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler ve tüm sağlık çalışanlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. Inter, 2. dakikada Christian Eriksen'in köşe vuruşundan bulduğu golle 1-0 öne geçti.
Oyunda dengeyi ilk yarının sonlarına doğru kuran ev sahibi Napoli, 41. dakikada Dries Mertens ile beraberlik golünü buldu: 1-1.
Mücadelede ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ikinci yarının son bölümünde, konuk Inter yüklense de aradığı golü bulamayınca mücadele 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla, yarı final ilk maçında Inter'i 1-0 yenen Napoli, ilk müsabakanın skor avantajıyla finale yükselen taraf oldu.
Napoli, kupa finalinde 17 Haziran Çarşamba günü Roma'da Juventus ile karşılaşacak. (AA)
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