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  4. İtalya maçından sonra uçakta kriz! Olaya Burak Yılmaz el attı

İtalya maçından sonra uçakta kriz! Olaya Burak Yılmaz el attı

14.06.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 açılış maçında İtalya'ya 3-0 yenilen A Milli Takım'da moraller bir hayli bozuldu. Soyunma odasında önemli bir konuşma yapan teknik direktör Şenol Güneş, Galler maçında da kadroda flaş bir değişikliğe gidecek. İşte son dakika haberinin detayları...

İtalya maçından sonra uçakta kriz! Olaya Burak Yılmaz el attı

EURO 2020'ye 3-0'lık İtalya yenilgisiyle başlayan Türkiye'nin hesabı şaştı. En iyi 4 grup üçüncüsü arasına girme şansını zora sokan A Milli Takım'da moraller bozuldu.İtalya gibi güçlü bir takıma karşı ortaya konan kötü futbol hayal kırıklığı yaratırken, teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularının motivasyonunu düşürmemek için takımına "Pes etmek yok" mesajı verdi.

SOYUNMA ODASINDA KONUŞMA YAPTI

Karşılaşma sonrası soyunma odasında kısa bir konuşma yapan deneyimli çalıştırıcı, "İşler beklediğimiz gibi gitmedi, yaptığımız planlar tutmadı ama birbirinizi sorgulamayın...Hiçbir şey bitmiş değil. Önemli bir maçı kaybettik ancak önümüzde daha iki karşılaşma var. Artık bu geceyi unutup Galler'e odaklanmak zorundayız" dedi.Gruptan çıkma şansımızın devam ettiğini vurgulayan Güneş, "Yanlışlarımızı görüp, eksiklerimizi tamamlayacağız ve önümüzdeki mücadeleye hazır olarak çıkacağız. Ben sizlerin gerçek kalitesini biliyorum ve inanıyorum ki bu gruptan çıkacağız" ifadesini kullandı.

BAKÜ'DEN DESTEK VAR

Çarşamba günü Galler, pazar günü ise İsviçre ile oynanacak iki maçta 6 puan hedefi koyan Ay-Yıldızlılar, Bakü'de kendilerini destekleyecek Azeri vatandaşlarımıza da çok güveniyor.

TAKIM OTELE GEÇTİ

Ay-yıldızlı kafileyi, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı. Yorgun olduğu gözlenen milli oyuncular buradan dinlenmek üzere otobüsle kalacakları otele geçtiler.

BURAK YILMAZ OLAYA EL ATTI

A Milli Takım'ın tecrübeli kaptanı Burak Yılmaz, İtalya yenilgi sonrası hem uçakta hem de otelde suratları asık olan arkadaşlarıyla konuştu. Tek maç kaybetmemizde bu kadar moral bozukluğunun olmasına çok şaşıran Burak Yılmaz olaya el attı. Oynanan kötü futbolun kendilerine yakışmadığını ancak bu yenilgiyle biten bir şey olmadığını vurgulayan golcü futbolcu, "Başımız öne eğilmeyecek. Galler ve İsviçre maçlarını kazanıp bu kötü yenilgiyi herkese unutturacağız. Biz iyi bir takımız ve bu gruptan çıkacağız" dedi.


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