İtalya maçından sonra uçakta kriz! Olaya Burak Yılmaz el attı

EURO 2020'ye 3-0'lık İtalya yenilgisiyle başlayan Türkiye'nin hesabı şaştı. En iyi 4 grup üçüncüsü arasına girme şansını zora sokan A Milli Takım'da moraller bozuldu.İtalya gibi güçlü bir takıma karşı ortaya konan kötü futbol hayal kırıklığı yaratırken, teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularının motivasyonunu düşürmemek için takımına "Pes etmek yok" mesajı verdi.

SOYUNMA ODASINDA KONUŞMA YAPTI

Karşılaşma sonrası soyunma odasında kısa bir konuşma yapan deneyimli çalıştırıcı, "İşler beklediğimiz gibi gitmedi, yaptığımız planlar tutmadı ama birbirinizi sorgulamayın...Hiçbir şey bitmiş değil. Önemli bir maçı kaybettik ancak önümüzde daha iki karşılaşma var. Artık bu geceyi unutup Galler'e odaklanmak zorundayız" dedi.Gruptan çıkma şansımızın devam ettiğini vurgulayan Güneş, "Yanlışlarımızı görüp, eksiklerimizi tamamlayacağız ve önümüzdeki mücadeleye hazır olarak çıkacağız. Ben sizlerin gerçek kalitesini biliyorum ve inanıyorum ki bu gruptan çıkacağız" ifadesini kullandı.

BAKÜ'DEN DESTEK VAR

Çarşamba günü Galler, pazar günü ise İsviçre ile oynanacak iki maçta 6 puan hedefi koyan Ay-Yıldızlılar, Bakü'de kendilerini destekleyecek Azeri vatandaşlarımıza da çok güveniyor.