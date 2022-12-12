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İtalya milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u konuşuyor! Sahayı birbirine kattı

12.12.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Ligi ekiplerinden Novara'da forma giyen milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, takımının Vero Volley Milano'yu 3-2 mağlup ettiği mücadelede hakemle ciddi bir şekilde tartışırken, İtalyan seyircileri şaşkına çevirdi. Vero Volley Milano'yu 3-2 mağlup etmeyi başaran Novara'da karşılaşmanın yıldızı da 4 ace, 3 blok toplamda 28 sayı ile Ebrar Karakurt oldu. İşte detaylar...

İtalya milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u konuşuyor! Sahayı birbirine kattı

İtalya Ligi ekiplerinden Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, takımının Vero Volley Milano deplasmanında oynadığı karşılaşmada en çok konuşulan ismi oldu.

Mücadelede 2-0 öne geçmesine rağmen Novara'nın avantajını koruyamaması sonrası karşılaşma karar setine gitti. Karar setinde oyuna ağırlığını koyan milli voleybolcumuzun Ebrar Karakurt'un müthiş performansıyla karar setini 15-11 kazanan Novara, maçı da 3-2 kazanırken, mücadelenin 4. setinde İtalyanlar'ın pek de alışık olmadığı bir durum yaşandı.

ÇILGINA DÖNDÜ!

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  1. set oynandığı esnada, 8-12 Milano öndeyken Novara takımı sayıyı aldığını düşünerek sevindi. Daha sonrasında hakemin sayıyı Vero Volley Milano’ya verdiğini gören Ebrar Karakurt hakeme yoğun bir şekilde itiraz etti. Milli voleybolcunun yaptığı bu itirazı seyirciler şaşkınlıkla izlerken rakip takımdan da tepki geldi.

STYSIAK'TAN HAKEM 'KART GÖSTER' İTİRAZI

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Öte yandan Ebrar'ın itirazında rakip takımda Stysiak'ın hakeme 'Kart göster' tepkisi kameralara yansıdı. Polonyalı pasör çaprazı bu itirazda bulunurken takım arkadaşı Sylla ise müdahale ederek onu susturdu.

LİGİ ALTÜST ETTİ!

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Öte yandan ligin favori takımlarından Imoco'da gösterdiği performans ile dikkat çeken Isabelle Haak'ın Ebrar Karakurt ile olan çekişmesi sürüyor. Egonu'nun yerine gelen Haak kısa sürede takıma adapte oldu. İsveçli pasör toplamda bulduğu 192 sayı ile en skorer listesinde üçüncü sırada yer aldı. Filenin Sultanları'nın yıldızı Ebrar ise toplamda 220 sayıya ulaşarak sayı krallığında zirvede yer aldı.

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