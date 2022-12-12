İtalya milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u konuşuyor! Sahayı birbirine kattı

İtalya Ligi ekiplerinden Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, takımının Vero Volley Milano deplasmanında oynadığı karşılaşmada en çok konuşulan ismi oldu.
Mücadelede 2-0 öne geçmesine rağmen Novara'nın avantajını koruyamaması sonrası karşılaşma karar setine gitti. Karar setinde oyuna ağırlığını koyan milli voleybolcumuzun Ebrar Karakurt'un müthiş performansıyla karar setini 15-11 kazanan Novara, maçı da 3-2 kazanırken, mücadelenin 4. setinde İtalyanlar'ın pek de alışık olmadığı bir durum yaşandı.
Öte yandan Ebrar'ın itirazında rakip takımda Stysiak'ın hakeme 'Kart göster' tepkisi kameralara yansıdı. Polonyalı pasör çaprazı bu itirazda bulunurken takım arkadaşı Sylla ise müdahale ederek onu susturdu.
Öte yandan ligin favori takımlarından Imoco'da gösterdiği performans ile dikkat çeken Isabelle Haak'ın Ebrar Karakurt ile olan çekişmesi sürüyor. Egonu'nun yerine gelen Haak kısa sürede takıma adapte oldu. İsveçli pasör toplamda bulduğu 192 sayı ile en skorer listesinde üçüncü sırada yer aldı. Filenin Sultanları'nın yıldızı Ebrar ise toplamda 220 sayıya ulaşarak sayı krallığında zirvede yer aldı.