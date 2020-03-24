İtalya'nın Atalanta takımında koronavirüs tespit edildi!

İtalya'nın köklü kulüplerinden olan Atalanta'da koronavirüse rastlandı. Takımın 27 yaşındaki genç kalecisi Marco Sportiello'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

UYARI GELMİŞTİ

İtalya'da göğüs hastalıkları uzmanı Fabiano Di Marco, "Virüs Bergamo'da daha hızlı yayıldı. 19 Şubat'da Milano'da oynanan Atalanta-Valencia maçı bir biyolojik bombaydı. Seyahat eden 40 bin Bergamolu buna sebep oldu." sözleriyle bu maça dikkat çekmişti.

"MAÇA GİDEN HERKESİN TAŞIYICI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Alerji ve Bağışıklık Sistemi Hastalıkları uzmanı Francesco Le Foche, "Üst solunum yollarından, ağızdan ve burundan hızla hareket eden büyükçe virüs partiküllerinden söz ediyorum. Hatta maça giden neredeyse herkesin semptom göstermeyen taşıyıcı ve ateşli olabileceğini düşünüyorum" diyen Foche, "Virüs yayılmaya devam edecek. Kuzey İtalya'daki çalışmalar sayesinde Bergamo bölgesinde minimuma indirdik ancak normale dönüşün yakın zamanda gerçekleşmesini beklemeyin" şeklinde konuştu.

"İTALYA'DA YAVAŞLARSA BAŞKA YERLERDE ARTACAKTIR"