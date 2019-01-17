'İtalya'nın en güzel beldesi'nde evler 1 euro’ya satılık

Agrigento kentine bağlı Sambuca Belediyesi, nüfus kaybı yaşayan kasabayı yeniden canlandırmak, mimari mirası korumak ve turizmi teşvik amacıyla "1 euro'ya ev" projesi başlattı.

Belediyeye ait olan bu evleri satın almak için açılan ihalelere, İtalyanların yanı sıra yabancı ülke vatandaşları da katılabiliyor. 1 euro taban bedeliyle açılan ihale açık artırma yoluyla düzenleniyor.

Tek şart ise 3 yıl içinde en az 15 bin euro değerinde tadilat yapma taahhüdü vermek. Ayrıca ihaleye katılanlardan 5 bin euro depozito isteniyor. İhaleyi kaybedenlere bu depozito iade ediliyor.

İhaleyi kazanarak evi satın alanlara ise gerekli tadilatı yaptırdıktan sonra bu depozito geri ödeniyor. Tadilatın yapılmaması halinde ise depozitoya el konuluyor.

Sambuca Belediyesi teknik ofisinden BBC Türkçe'ye yapılan açıklamaya göre, halen satışta olan evler belediyenin internet sitesinde yer alıyor. İhaleye katılmak için sitedeki katılım formunu doldurmak gerekiyor.

Yaklaşık 5800 nüfuslu Sambuca Belediyesi, 2016 yılında Rai kanalı tarafından düzenlenen "Borgo dei Borghi" (Beldelerin Beldesi) adlı yarışmada İtalya'nın en güzel beldesi seçilmişti.