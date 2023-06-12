İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi öldü! Skandallarıyla tanınıyordu...Cinsel ilişki iddiasından bunga bunga dansına işte o olaylar

İtalya'nın unutulmaz başbakanlarından Silvio Berlusconi yaşadığı bir dizi hastalıkla mücadele ederken hayatını kaybetti. 2010 yılında bir villada genç kadınlarla cinsel ilişkiye girdiği ve “bunga bunga” olarak anılan alemler yaptığı iddia edilen Berlusconi'nin ölüm haberi sonrası sosyal medyada hafızalara kazınan gafları yeniden gündem oldu.

Berlusconi'nin yıllara yayılan gafları ve skandalları sosyal medyada konuşulurken en çok da İspanya’da düzenlenen bir AB zirvesinde, dönemin İspanya Dışişleri Bakanı Josep Pique’nin arkasından el hareketi yapması akıllar geldi.

Berlusconi aralık 2022'de ise İtalyan Serie A’da rakiplerini yenmesi durumunda AC Milan’daki futbolcuların soyunma odasına bir otobüs dolusu seks işçisi getirme sözü vermişti.

EŞCİNSELLERİ SİNİRLENDİRMİŞTİ

2010 yılında ise Milano’da bir motosiklet fuarına katılan Berlusconi, “Her zaman olduğu gibi ara vermeden çalışıyorum ve arada güzel kızlara bakıyorum. Güzel kızlara bakmak, eşcinsel olmaktan iyidir” demişti.

BUNGA BUNGA DANSI AKILLARA GELDİ

Berlusconi hakkındaki en bomba olaylardan biri de 2010 yılında Ruby Rubacuori olarak tanınan 17 yaşındaki Faslı dansöz ve hayat kadını Karima El Mahroug’a villasındaki partilerde para verdiği iddiasıydı.



2010 yılında bir villada genç kadınlarla cinsel ilişkiye girdiği ve “bunga bunga” olarak anılan alemler yaptığı iddia edilen Berlusconi çok zor günler geçirmişti. O dönem 17 yaşında olan Faslı dansöz Karima El Mahroug’un yaptığı açıklamalar hem İtalya’da hem de uluslararası kamuoyunda gündem olmuştu.

Rubacuori, Milano’daki savcılara Berluscıni’nin 20 genç kadınla Afrika usulü dans ettiğini söylemiş ve “bunga bunga” olarak da adlandırılan alem yaptıklarını belirtmişti.

