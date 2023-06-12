Kurtlar Vadisi'nin Elif'i Özgü Namal 10 yıl sonra setlere dönüyor… İşte yeni projesi

Efsanevi diziler arasında gösterilen Kurtlar Vadisi'nin önemli rollerinden birine hayat veren Özgü Namal, evlenmiş çocuk sahibi olmuş ve İstanbul'u terk etmişti. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Namal daha sonra eşi Serdar Oral'ı 6 Ekim 2020 tarihinde kalp krizi nedeniyle kaybetmiş ve İstanbul'a çocuklarıyla dönüş yapmıştı.

Özgü Namal‘ı yıllardır birçok yapımcı setlere dönmesi için ikna etmeye çalışıyordu. Önüne açık çek koyan yapımcı ve kanal yöneticisi bile oldu. Birkaç dizi ve filme başta sıcak baksa da yazılan senaryolar içine sinmeyince teklifleri reddeten oyuncu son fikrini değiştirdi.

Uzun süredir gözlerden ve setlerden uzak duran Özgü Namal 10 yıl sonra ekrana dönmeye karar verdi.

KIZIL GONCALAR DİZİSİNİ KABUL ETTİ

2013 yılında ekrana veda eden “Merhamet“, başrol oynadığı son dizi olan Özgü Namal, Gold Film’in patronu Faruk Turgut’la çok ses getirecek iddialı bir dizi projesi için hafta sonu el sıkıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ; yeni sezonun en çarpıcı işlerinden biri olmaya aday projenin adı kod adı “Kızıl Goncalar“… Yazarı ise “Vatanım Sensin“, “Atatürk” ve “Kulüp” gibi dev bütçeli dizilerin yazarı Necati Şahin‘e ait…

