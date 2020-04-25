İtalya Serie A ekipleri yayıncı kuruluşa dava açacak!

İtalya Serie A'da yer alan takımlar, koronavirüsü sebebiyle lige verilen ara sebebiyle ödeme yapmayan yayıncı kuruluşlar Sky Sports, DAZN ve IMG hakkında dava açmaya hazırlanıyor.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; yayıncı kuruluşlar, 233 milyon avroluk son ödeme paketinin zamana yayılmasını talep etti. Kulüpler ise bu öneriyi reddederek ödemenin mevcut sözleşmenin zaman çizelgesine sadık kalınarak yapılmasını istedi.
Yayıncı kuruluşlara ihtarname gönderen Serie A ekipleri, ödemelerde sorun yaşanması halinde dava açılacağını iletti.
İtalyan basını, taraflar arasında uzlaşma sağlanmasının beklenmediği belirtiliyor.
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