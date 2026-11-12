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Şampiyonlar Ligi'nin yeni yayıncısı belli oldu! 3 sezon sonra geri döndü...

Avrupa futbolunun dev organizasyonlarının Türkiye'deki yayın adresi yeniden değişiyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Süper Kupa'nın yayın haklarını dört sezonluğuna alarak önemli bir anlaşmaya imza attı.

Şampiyonlar Ligi'nin yeni yayıncısı belli oldu! 3 sezon sonra geri döndü...
Cevdet Berker İşleyen

Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonlarının Türkiye'deki yayıncısı yeniden değişiyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen, UEFA Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere Avrupa kupalarının yayın haklarını dört sezon boyunca elinde bulunduracak.

AVRUPA KUPALARININ YENİ ADRESİ EXXEN

Şampiyonlar Ligi nin yeni yayıncısı belli oldu! 3 sezon sonra geri döndü... 1

Exxen, UEFA ile yapılan yeni anlaşma doğrultusunda UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın Türkiye'deki yayın haklarını aldı.

Dört yıllık anlaşma kapsamında Avrupa'nın önemli kulüp organizasyonları, 2027-2028 sezonundan itibaren Exxen ekranlarında yayınlanacak. Anlaşma, 2030-2031 sezonunun sonuna kadar devam edecek.

ÜÇ SEZON SONRA DÖNDÜ

Şampiyonlar Ligi nin yeni yayıncısı belli oldu! 3 sezon sonra geri döndü... 2

Avrupa kupalarının yayın hakları daha önce 2021-2024 yılları arasında Exxen'de bulunuyordu. 2024-2025 sezonuyla birlikte yayıncılık görevini TRT üstlenmiş, karşılaşmalar TRT'nin televizyon kanalları ve dijital platformu tabii üzerinden futbolseverlere ulaştırılmıştı.

Yeni yayın anlaşmasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi, üç sezonluk aranın ardından yeniden Exxen'e dönmüş olacak.

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Exxen son dakika şampiyonlar ligi
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