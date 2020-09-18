SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. İtalyan basını Fenerbahçe'nin Okaka transferini açıkladı

İtalyan basını Fenerbahçe'nin Okaka transferini açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.09.2020 13:44 | Son Güncelleme

Golcü transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe için İtalyanlar'dan büyük iddia geldi. Çizme basınına göre Okaka 3 yıllığına sarı-lacivertlilerle anlaştı.

İtalyan basını Fenerbahçe'nin Okaka transferini açıkladı

Yeni sezon kadro planlamasında forvet takviyesi için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe yönetimi, golcü transferini bitirmek için gün sayıyor.

Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'in takımdan ayrılması sonrasında bu bölgeye iki takviye planlayan sarı-lacivertliler, listesindeki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Teknik Direktör Erol Bulut'un istediği isimlerden biri olduğu öğrenilen Stefano Okaka için İtalyan basınından iddia geldi.

Çizme basınında bugün çıkan haberlere göre Fenerbahçe, 31 yaşındaki golcü ile 3 yıllığına anlaştı. Udinese ile görüşmeleri sürdüren sarı-lacivertlilerin, bonservis konusunda pazarlıklarını yürüttüğü ileri sürüldü. Geçtiğimiz sezon Serie A'da 33 maça çıkan Okaka, süre aldığı maçlarda 8 gol, 2 asistlik performansa imza attı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladıGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı
Büyük heyecanın saati belli oldu!Büyük heyecanın saati belli oldu!
F.Bahçe'de flaş ayrılık! İşte transfer ücreti...F.Bahçe'de flaş ayrılık! İşte transfer ücreti...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
F.Bahçe'de flaş ayrılık! İşte transfer ücreti...
F.Bahçe'de flaş ayrılık! İşte transfer ücreti...
Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
Beşiktaş ve F.Bahçe karşı karşıya
Beşiktaş ve F.Bahçe karşı karşıya
G.Saray Bakü'de turladı!
G.Saray Bakü'de turladı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Vedat Muriqi Lazio yolcusu
Vedat Muriqi Lazio yolcusu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İtalyan basını Fenerbahçe'nin Okaka transferini açıkladı
F.Bahçe'nin transferini açıkladılar
Fenerbahçe'de Allahyar Zorla'ya gidiyor
F.Bahçe'de yıldız futbolcu ayrılıyor
Fenerbahçe Perotti transferinde mutlu sona ulaştı
F.Bahçe'den bomba bir transfer daha!
Fenerbahçe, Jailson için Dalien Pro ile anlaştı
F.Bahçe'de flaş ayrılık! İşte transfer ücreti...
Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor
Geri dönmek istiyor! "Derbide kafana bir şeyler atılması güzel"
Fenerbahçe Origi'yi transfer etme peşinde
Fenerbahçe'den kiralama teklifi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.