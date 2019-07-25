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İtalyan basını Merih Demiral'ın performansına övgüler yağdırdı

İTALYA HABERLERİ  | 25.07.2019 17:54 | Son Güncelleme

İtalya'da gündem Merih Demiral... İtalyan basını, Milli futbolcu Merih Demiral'ın Inter karşısındaki performansına övgüler yağdırdı ve genç futbolcu için ''İlk görüşte aşk'' yorumunda bulundu.

İtalyan basını Merih Demiral'ın performansına övgüler yağdırdı

Juventus'un 18 milyon euroluk yeni transferi Merih Demiral, Inter ile oynanan hazırlık maçında gösterdiği performansla İtalyan basınından da geçer not aldı.

La Gazzetta, Merih Demiral'in Inter maçı performansına 7 puan verirken kısa yorumda, Merih'in şarkı performansını etkili olmamasına rağmen sahada harika olduğu vurgulandı. Merih, Gianluigi Buffon ve Cristiano Ronaldo ile birlikte 7 puan alan 3 isimden biri olurken sahanın en iyi isimleri arasında gösterildi.

Ayrıca Milli stoperin kısa süre içinde Juventus'a uyum sağladığının altı çizildi ve "İlk görüşte aşk" yorumunda bulunuldu.

MERİH DEMİRAL İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Öte yandan stoper hattında Bonucci, Chiellini, De Ligt, Rugani gibi isimlere sahip olan Juventus'ta Merih Demiral'ın bu sezon için kiralanması tekrar gündeme geldi. Tuttosport'un haberine göre Milan, Roma, Fiorentina, Manchester United ve Zenit, 20 yaşındaki stoperi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

SON KARARI SARRI VERECEK

Juventus'ta stoper bolluğu nedeniyle Merih Demiral ve Daniele Rugani'den birisinin kiralık olarak gönderileceği belirtilirken son kararı teknik direktör Maurizio Sarri'nin vereceği kaydedildi.

JUVENTUS TARAFTARLARININ GÖZDESİ OLDU

Hazırlık maçlarında gösterdiği performansla Juventus taraftarlarından da alkış alan Merih Demiral için sosyal medyada ''Sakın satmayın'', ''Rugani'den daha iyi'', ''Genç Bonucci gibi oynuyor'' yorumları yapılmıştı.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
juventus Merih Demiral

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