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İtalyan basını, Türkiye ve Montella’ya geniş yer verdi

16.10.2023 14:11 | Son Güncelleme:
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya’yı 4-0 mağlup ederek Almanya’da gerçekleştirilecek finallere katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı’nın bu başarısı İtalya basınında geniş yer buldu. Haberlerde, kırmızı-beyazlıların İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella’nın kısa sürede iyi işler yaptığı ve taraftarların sevgilisi haline geldiği vurgulandı.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Konya’da, Letonya’yı 4-0 yenerek Almanya’da oynanacak finallere biletini aldı. İtalyan teknik adam Vincenzo Montella’nın millilerin başında Hırvatistan ve Letonya’yı mağlup ederek bu başarıyı elde etmesi, ülkesinin basınında geniş yer buldu.

Corriere dello Sport, "Vincenzo Montella’nın Türk milli takımı macerası henüz kısa süre önce başladı ancak teknik direktör şimdiden Türkiye’de gerçek bir örnek haline geldi. Montella, Türk milli takımını Avrupa Şampiyonası’na götürmeyi başaran ilk yabancı teknik direktör oldu. Türkiye’deki taraftarlar ve oyuncular şimdiden ona deli oluyor" diye yazarken, La Gazzetta dello Sport da, "Vincenzo Montella’nın Türkiyesi iyi başladı, çok çabaladı ve finalde şov yaptı" cümlelerine yer verdi.

Goal internet sitesi ise İtalya yayınında, “Montella, Türkiye’yi iki maçta Avrupa Şampiyonası’na taşıdı: Euro 2024’te ilk İtalyan” başlığıyla, "Montella, Türkiye’ye damgasını vurmak ve 2022 Dünya Kupası’nı kaçırdıktan sonra onları önemli bir turnuvaya sokmak için doğru zamanda geldi" ifadelerini kullandı.

Fanpage haber sitesi de, "Montella Türkiye’de tarih yazdı. Vincenzo Montella’nın Türkiye’de örnek haline gelmesi kısa sürdü. Eski forvet, Türk milli takımının başındaki sadece iki maç sonrası ülkenin spor tarihindeki yerini aldı. Avrupa şampiyonasına katılma hakkını elde eden ilk yabancı teknik direktör oldu. Oyuncular ve taraftarlar onun için tam anlamıyla deli oluyorlar" yorumunu yaptı.

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