İtalyan basınından Mario Balotelli'nin yeni adresini duyurdu!

Adana Demirspor'daki ikinci dönemine hızlı başlayan ve 5 maçta 3 gol atan Balotelli, sonrasında yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olmuştu. İtalyan oyuncu hakkında yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ÇİZME BASININDAN SALERNİTANA İDDİASI

Balotelli'nin İtalya'ya geri dönmek istemesi sebebiyle yıldız oyuncunun 6 aylığına Salernitana'ya transfer olabileceği yazıldı. Serie A ekibinin tecrübeli teknik direktörü Walter Sabatini'nin de Balotelli'nin transferine sıcak baktığı kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ 6 AYLIK OLACAK

Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Balotelli'nin şimdilik 6 aylık sözleşme imzalayacağı, sezon sonunda ise performansına göre sözleşmesinin uzatılacağı aktarıldı.





