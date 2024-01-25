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İtalyan basınından Mario Balotelli'nin yeni adresini duyurdu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.01.2024 11:35 | Son Güncelleme:
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Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli'nin yeni adresi açıklandı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan İtalyan oyuncunun İtalya'ya geri döneceği iddia edildi.

İtalyan basınından Mario Balotelli'nin yeni adresini duyurdu!
Mario Balotelli

Mario Balotelli

İTA İtalya
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Adana Demirspor'daki ikinci dönemine hızlı başlayan ve 5 maçta 3 gol atan Balotelli, sonrasında yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olmuştu. İtalyan oyuncu hakkında yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ÇİZME BASININDAN SALERNİTANA İDDİASI

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Balotelli'nin İtalya'ya geri dönmek istemesi sebebiyle yıldız oyuncunun 6 aylığına Salernitana'ya transfer olabileceği yazıldı. Serie A ekibinin tecrübeli teknik direktörü Walter Sabatini'nin de Balotelli'nin transferine sıcak baktığı kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ 6 AYLIK OLACAK

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Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Balotelli'nin şimdilik 6 aylık sözleşme imzalayacağı, sezon sonunda ise performansına göre sözleşmesinin uzatılacağı aktarıldı.

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Adana Demirspor balotelli atan sezon
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