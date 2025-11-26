SPOR

İtalyan devi Icardi'yi istiyor, transferde tek engel var!

Süper Lig'de devre arası yaklaşırken transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da Mauro Icardi'nin durumu merak edilirken yıldız isim için çok sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise karşısında 1-0 mağlup olan Galatasaray'da gözler Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe derbisine çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılı ekip, yoğun bir maç takviminin yanında devre arası transfer dönemine de hazırlanıyor. Takım, kadrosunu güçlendirmek için planlar yaparken son haftaların tartışılan ismi Icardi için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

JUVE'NİN LİSTESİNDE

İtalyan devi Icardi yi istiyor, transferde tek engel var! 1

32 yaşındaki yıldızın Galatasaray’daki sözleşmesinin uzatılması konusu hâlâ netlik kazanmadı. Osimhen’in transferi sonrası Icardi’nin forma şansı azalmıştı. Blasting News’ta yer alan habere göre, İtalyan devi Juventus, Arjantinli santrforu transfer listesine aldı.

TEK ENGEL MAAŞ

İtalyan devi Icardi yi istiyor, transferde tek engel var! 2

İddiaya göre Juventus, Icardi ile görüşmelere başlamak istiyor. Ancak oyuncunun yüksek maaşı transferin önünde ciddi bir engel olarak görülüyor 2022’den beri Galatasaray forması giyen Icardi, 104 maçta 68 gol ve 22 asistlik performans sergiledi.

