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İtalyan devinin o oyuncu için istediği rakam belli oldu! Fenerbahçe bu transfer için masaya oturdu...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
09.04.2025 16:49
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Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun vazgeçilmezi Filip Kostic’i kadroda tutmak için Juventus ile masaya oturmaya hazırlanıyor. İtalyan devinin 31 yaşındaki yıldız için istediği rakam belli oldu. Sarı-lacivertliler Sırp oyuncu için pazarlığa başlayacak.

İtalyan devinin o oyuncu için istediği rakam belli oldu! Fenerbahçe bu transfer için masaya oturdu...
Filip Kostic

Filip Kostic

SIR Sırbistan
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Filip Kostic'in bonservisini almak için Juventus ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

TEMASLAR BAŞLADI

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Fenerbahçe'de sezonun dikkat çeken isimlerinden biri olan Filip Kostic, performansıyla teknik direktör Jose Mourinho'yu fazlasıyla memnun etti. Sarı-Lacivertli formayla etkili bir görüntü çizen Sırp yıldız için yönetim harekete geçti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe Kostic'in bonservisini almak istiyor ve bu konuda Juventus ile ilk temaslar başladı.

JUVE, 4 MİLYON EURO BONSERVİS İSTİYOR

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Tuttosport'un iddiasına göre, Juventus Kostic'in bonservisi için 4 milyon Euro talep ediyor. İtalyan kulübü, bu transferle hem cüzi de olsa bir kar elde etmeyi hem de yıllık 5 milyon euroyu aşan brüt maaş yükünden kurtulmayı planlıyor. Fenerbahçe ise bu rakamı aşağı çekmek için görüşmelere başladı. Transferin gerçekleşmesi halinde, 31 yaşındaki kanat oyuncusuna iki yıllık sözleşme ve üçüncü yıl için opsiyon sunulması bekleniyor.

İSTANBUL'DA KALMAK İSTİYOR

Kostic'in de İstanbul’daki hayatından memnuniyeti nedeniyle Fenerbahçe'de kalmaya sıcak baktığı belirtildi. Önümüzdeki günlerde, Kostic'in menajeri Alessandro Lucci ile masaya oturulacak ve taraflar arasındaki pazarlıklar hız kazanacak.

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spor transfer fenerbahçe futbol
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