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İtalyan ekibi Napoli'nin hocası Conte Fenerbahçe'nin yıldızını ısrarla istiyor!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.06.2024 17:56
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Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, gelecek isimler kadar ayrılacak isimler de merak konusu. Bazı isimler için ise talipler artmaya devam ederken, Napoli'nin tecrübeli hocası Conte'den sürpriz bir talep geldi. İşte detaylar...

İtalyan ekibi Napoli'nin hocası Conte Fenerbahçe'nin yıldızını ısrarla istiyor!
Jayden Oosterwolde

Jayden Oosterwolde

HOL Hollanda
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezoın öncesi tüm dünyada transfer hareketliliği devam ederken, İtalyan ekibi Napoli Fenerbahçe'nin kapısını bir kez daha çaldı.

CONTE TALİMATI VERDİ

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İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre; Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, taktiksel esnekliğini çok beğendiği Jayden Oosterwolde için yönetime özel talepte bulundu.

F.BAHÇE'NİHN TALEBİ 30 MİLYON EURO

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Fenerbahçe'nin Oosterwolde için yaklaşık 30 milyon euro civarında bir bonservis ücreti talep etmesi,Napoli cephesinin bu transfere uzak durmasını sağlıyor. Ancak Conte'nin ısrarcı tavrı sebebiyle, Napoli kısa sürede harekete geçebilir.

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