İtalyan ekibi Napoli'nin hocası Conte Fenerbahçe'nin yıldızını ısrarla istiyor!

Yeni sezoın öncesi tüm dünyada transfer hareketliliği devam ederken, İtalyan ekibi Napoli Fenerbahçe'nin kapısını bir kez daha çaldı.

CONTE TALİMATI VERDİ

İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre; Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, taktiksel esnekliğini çok beğendiği Jayden Oosterwolde için yönetime özel talepte bulundu.

F.BAHÇE'NİHN TALEBİ 30 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Oosterwolde için yaklaşık 30 milyon euro civarında bir bonservis ücreti talep etmesi,Napoli cephesinin bu transfere uzak durmasını sağlıyor. Ancak Conte'nin ısrarcı tavrı sebebiyle, Napoli kısa sürede harekete geçebilir.





