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İtalyan ekipleri, Edin Dzeko'nun peşine düştü! Fenerbahçe'yle sözleşmesi bitiyor

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Edin Dzeko, karar aşamasında! 39 yaşındaki yıldız, yeni bir sözleşme ile İtalya'dan kendisine gelen teklifler arasında bir seçim yapmaya hazırlanıyor.

İtalyan ekipleri, Edin Dzeko'nun peşine düştü! Fenerbahçe'yle sözleşmesi bitiyor
Cansu Akalp

Fenerbahçe'nin sevilen ismi Boşnak golcü Edin Dzeko'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Dzeko'nun kariyerinin devamı merak ediliyordu.

İTALYAN BASININDA ÇARPICI İDDİA!

Sarı-lacivertlilerin 39 yaşındaki golcüsü ile ilgili İtalyan basınında çarpıcı bir iddia gündeme getirildi. Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre, Roma ve Coma, Dzeko için nabız yoklayan takımlar. Roma'nın 2015-2021 yılları arasında formasını giyen Edin Dzeko'yu yedek kulübesi için iyi bir alternatif olarak gördüğü belirtildi. İtalyan devinin Bosna-Hersekli yıldızla ilgili son kararının ne olacağı merak konusu.

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Öte yandan Como'nun ise hücumdaki genç futbolcuların gelişimine katkı sağlayabilecek deneyimli bir santrfor aradığı ve bu ismin Dzeko olabileceği aktarıldı. Fiorentina'nın da Dzeko için devreye girdiği ancak bu ilginin ciddileşmediği ifade edildi.

Edin Dzeko bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu maçlarda 20 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Edin Dzeko fenerbahçe
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