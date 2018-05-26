Önce kız arkadaşını, sonra kendisini öldürdü!

Polis raporuna göre tartıştığı kız arkadaşı Elisa Amato'nun evine giden Zini, barışmak için kız arkadaşını ikna etmeye çalıştı. Amato'nun Zini'yi reddetmesinin ardından ev içinde silah sesleri yükselmeye başladı.

Polisin soruşturmasının ardından Zini'nin önce Amato'yu öldürdüğü ve cesedini arabaya sakladığı, daha sonra ise kendisini öldürdüğü ortaya çıktı. (Sporx)



