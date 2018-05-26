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Önce kız arkadaşını, sonra kendisini öldürdü!

İTALYA HABERLERİ  | 26.05.2018 17:57 | Son Güncelleme

İtalya Serie D takımlarından Tuttocuoio'nun 25 yaşındaki İtalyan forveti Federico Zini, 29 yaşındaki kız arkadaşını öldürdü ve ardından intihar etti.

Önce kız arkadaşını, sonra kendisini öldürdü!

Polis raporuna göre tartıştığı kız arkadaşı Elisa Amato'nun evine giden Zini, barışmak için kız arkadaşını ikna etmeye çalıştı. Amato'nun Zini'yi reddetmesinin ardından ev içinde silah sesleri yükselmeye başladı.

Polisin soruşturmasının ardından Zini'nin önce Amato'yu öldürdüğü ve cesedini arabaya sakladığı, daha sonra ise kendisini öldürdüğü ortaya çıktı. (Sporx)

Federico Zini Elisa Amato


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Anahtar Kelimeler:
Elisa Amato Federico Zini Serie D Tuttocuoio

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