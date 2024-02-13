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  4. İtalyan futbolcu Giovanni Padovani, 56 yaşındaki eski sevgilisi Alessandra Matteuzzi'yi feci bir şekilde öldürmüştü! İtalyan mahkemesinden karar çıktı

İtalyan futbolcu Giovanni Padovani, 56 yaşındaki eski sevgilisi Alessandra Matteuzzi'yi feci bir şekilde öldürmüştü! İtalyan mahkemesinden karar çıktı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.02.2024 10:44 | Son Güncelleme:
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İtalyan futbolcu Giovanni Padovani'nin 56 yaşındaki eski sevgilisini bahçe ekipmanıyla vahşi bir şekilde öldürmesinin ardından çıktığı mahkemede cezası belli oldu. İşte detaylar...

İtalya'nın kuzeyindeki Bologna'da 23 Ağustos 2022'de 28 yaşındaki futbolcu Giovanni Padovani, 56 yaşındaki eski sevgilisi Alessandra Matteuzzi'yi feci bir şekilde öldürmüştü.

ÇEKİÇ, BEYZBOL SOPASI, BANK...

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Takıntılı adam Ağustos'ta kadının Dell'Arcoveggio Caddesi'ndeki evinin yakınlarındaki bir bahçede eline aldığı bahçe eşyası ile kadına saldırdı. Matteuzzi, kendisi gibi eski bir model olan Padovani tarafından önce çekiç ve yumruklarla, ardından beyzbol sopasıyla ve son olarak da bahçeden aldığı bir bankla öldüresiye dövülürken çığlıklarını duyan kız kardeşi ile telefonda konuşuyordu.

HAYATINI KAYBETTİ

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Adamın takımı tarafından antrenmana alınmadıktan sonra Bologna'ya gittiği ve genç kadının evinin önünde pusuya yattığı belirtildi. Telefondaki kardeşinin sayesinde olay yerine polisler hızla gelse de hastaneye kaldırılan Matteuzzi hastanede yaşamını yitirdi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

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Davası dün görülen futbolcu için karar çıktı. İtalyan yargısı hem kadını takip ettiği hem de öldürdüğü için futbolculuk kariyerinin yanı sıra mankenlik de yapan Padovani'ye müebbet hapis cezası verdi.

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