İtalyan kulüpleri Kucka için nabız yokluyor

Trabzonspor'un önümüzdeki sezondan itibaren yüksek maliyeti nedeniyle indirim talep edeceği oyuncuların başında gelen Kucka için başta İtalyan kulüpleri olamak üzere birçok Avrupa kulübü nabız yokluyor.
Bordo-mavili kulübün aldığı yıllık ücrette indirim talep etmesinin ardından futbolcunun menajerleri takım arayışlarını sürdürüyor. İtalyan ve bazı Avrupa takımlarının oyuncuyla ilgilendiği ancak dolaylı yollardan gelen teklifler için Karadeniz ekibinin resmi tekliflerin gelmesini beklediği öğrenildi. Slovak futbolcuya gelecek resmi tekliflerin ardından bordo-mavili kulübün kararını vereceği, tatmin edici bir fiyata ulaşılması durumunda ise Kucka'nın transferine onay verileceği belirtiliyor. 31 yaşındaki futbolcunun sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan ise aklının UEFA ile sıkıntılı bir süreç yaşayan Milan’da olduğu anlaşılıyor.
Sosa için teklif yok
Trabzonspor'da hayal kırıklığı yaşatan futbolcuların başında gelen ve aldığı yüksek maaşla bordo-mavili kulübe önemli bir ekonomik yük olan Sosa için ise herhangi bir transfer gelişmesinin yaşanmadığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Trabzon’a menajeriyle birlikte gelmesi beklenen Arjantinli oyuncudan istenecek olan indirim talebine nasıl bir reaksiyon göstereceği de yapılacak olan görüşmelerin ardından netlik kazanacak.
Damien Da Silva’ya imza parası verilmeyecek
Transferde önceliğini savunma hattına veren Trabzonspor, Jan Durica, Tomas Hubocan ve Uğur Demirok ile yollarını ayırmasının ardından önceki gün prensip anlaşmasına vardığı Damien Da Silva’yı Trabzon’a getirmişti. Kız arkadaşıyla birlikte Trabzon’a gelerek şehri tanıyan oyuncu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni, stadyumu, müzeyi ve bordo-mavili kulüple anlaşması halinde kalacağı evi gezmişti. Ekonomik olarak da Karadeniz ekibinin şartlarına uygun olan 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun herhangi bir imza parası da bulunmuyor. Trabzon’dan olumlu izlenimlerle ayrılan oyuncuya bordo-mavili kulübün onay vermesi halinde bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Trabzonspor, diğer alternatif isimlerle de görüşmelerin sürdürüyor.
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