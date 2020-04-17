İtalyan model Laura Bragato, Jesse Lingard'ın mesajlarını ifşaladı

Bragato, formasını giydiği birçok oyuncuya şans getirmesiyle meşhur olmuş bir isim. Kariyeri düşüşte ve Manchester United'daki geleceği tartışılan Lingard da onunla konuşarak şansını yükseltmenin peşinde.

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Ünlü model Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Lingard'ın da kendisiyle konuştuğunu söyledi. Yaptığı açıklamada İtalyan model, "Jesse ile konuştum. O da bizim gibi evde kalıyor. Güvende. İtaya'da da hepimiz karantinadayız. Bir ay oldu ve umarım her şey burada yeniden başlayacak. Bittiğinde seyahat etmek için sabırsızlanıyorum. Yazımı, İspanya ve Londra'da geçirmek istiyorum" dedi.