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  4. İtalyan model Laura Bragato, Jesse Lingard'ın mesajlarını ifşaladı

İtalyan model Laura Bragato, Jesse Lingard'ın mesajlarını ifşaladı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 17.04.2020 19:06 | Son Güncelleme

Manchester United'ın İngiliz oyuncusu Jesse Lingard, karantina günlerini formasını giydiği birçok oyuncuya şans getirdiği inanılan İtalyan model Laura Bragato ile konuşarak geçiriyor.

Bragato, formasını giydiği birçok oyuncuya şans getirmesiyle meşhur olmuş bir isim. Kariyeri düşüşte ve Manchester United'daki geleceği tartışılan Lingard da onunla konuşarak şansını yükseltmenin peşinde.

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İTİRAF ETTİ

Ünlü model Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Lingard'ın da kendisiyle konuştuğunu söyledi. Yaptığı açıklamada İtalyan model, "Jesse ile konuştum. O da bizim gibi evde kalıyor. Güvende. İtaya'da da hepimiz karantinadayız. Bir ay oldu ve umarım her şey burada yeniden başlayacak. Bittiğinde seyahat etmek için sabırsızlanıyorum. Yazımı, İspanya ve Londra'da geçirmek istiyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Jesse Lingard Laura Bragato Manchester United koronavirüs

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