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İtalyan spor spikeri Diletta Leotta dekoltesiyle takipçilerini büyüledi! 'Sevgilin çok şanslı'

15.11.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman futbolcu Loris Karius ile yeni bir aşka yelken açan İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini mest etti.

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta dekoltesiyle takipçilerini büyüledi! 'Sevgilin çok şanslı'

Bir dönem Can Yaman ile aşk yaşayan Diletta Leotta, şimdilerde futbolcu Loris Karius ile birlikte. Kusursuz fiziğiyle adından söz ettiren ünlü spikerin iddialı gökdelen pozlarına yüz binlerce beğeni geldi.

Beşiktaş'ın yeni yengesi Diletta Leotta göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi! Uğruna bir aşk bitmişti

Loris Karius'u kasteden bazı takipçileri ''Sevgilin çok şanslı'' ve ''Resimleri futbolcu aşkın mı çekti?'' gibi yorumlarda bulundu.

İtalyan spiker Diletta Leotta göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi! Uğruna bir aşk bitmişti

2020 yılında Beşiktaş'tan ayrılan Alman futbolcu Loris Karius'un, Diletta Leotta ile birlikte olmak için sevgilisini terk ettiği konuşuluyor.

İtalyan spiker Diletta Leotta göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi! 'Sevgilin çok şanslı'

Yeni bir aşka yelken açan Diletta Leotta'nın Can Yaman ile aşk pozunu silmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Beşiktaş'ın yeni yengesi Diletta Leotta göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi! Uğruna bir aşk bitmişti

Napoli taraftarlarının, sahada maç sunan Diletta Loetta'ya 'Göğüslerini aç' tezahüratı yapması tüm dünyanın gündemine oturmuştu.

Beşiktaş'ın yeni yengesi Diletta Leotta göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi! Uğruna bir aşk bitmişti

Cesur pozlarıyla beğeni toplayan güzel spikerin Instagram'da 9 milyona yakın takipçisi mevcut.

Beşiktaş'ın yeni yengesi Diletta Leotta göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi! Uğruna bir aşk bitmişti

Beşiktaş'ın yeni yengesi Diletta Leotta göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi! Uğruna bir aşk bitmişti

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