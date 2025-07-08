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İtalyan takımı Como, Galatasaraylı Davinson Sanchez'i listesine aldı! Transfer görüşmesi planlanıyor...

İtalyan kulübü Como'nun, Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'i listesine aldığı ve yakın zamanda transfer görüşmesi yapacağı iddia edildi.

İtalyan takımı Como, Galatasaraylı Davinson Sanchez'i listesine aldı! Transfer görüşmesi planlanıyor...
Burak Kavuncu

İtalyan temsilcisi Como Galatasaray’ın yıldız stoperi Davinson Sanchez için nabız yoklamaya hazırlanıyor. Fabrizio Romano’nun girdiği habere göre İtalyan ekibinin kısa transfer listesinde ismi bulunan Davinson Sanchez için yakın zamanda teklif yapması bekleniyor. Haberin devamında ise Como’nun Celta Vigo’dan Carl Starfelt’i de listesine aldığı öğrenildi.

OKAN BURUK’UN FAVORİSİ

İtalyan takımı Como, Galatasaraylı Davinson Sanchez i listesine aldı! Transfer görüşmesi planlanıyor... 1

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un sürekli oynattığı oyuncular arasında yer alan yıldız ismin gönderilmesine sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak Galatasaray da stoper ikilisine ek olarak 1 transfer daha düşünen Okan Buruk’un Davinson Sanchez’in satılmasına izin vermeyeceği bildirildi.

COMO İLE MORATA İÇİN DE GÖRÜŞÜLECEK

İtalyan takımı Como, Galatasaraylı Davinson Sanchez i listesine aldı! Transfer görüşmesi planlanıyor... 2

İtalyan kulübü Como, Galatasaray’dan sadece Sanchez için değil Morata için de görüşme planladığı öğrenildi. Gelecek hafta içi yapılması planlanan görüşmede Morata’nın kiralık sözleşmesinden henüz çıkmak istemeyen Galatasaray’ın yolları ayırmak için 5 milyon euro isteyeceği gelen bilgiler arasında.

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