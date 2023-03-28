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İtalyanlar 'Beşiktaş' demişti! Andrea Pirlo'dan sözleşme açıklaması

28.03.2023 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vavacars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, İtalyan basınında verdiği bir röportajda geleceğine dair açıklamalarda bulunurken, çok konuşulacak bir iddia da ortaya atıldı. Pirlo, kulübünden sözleşme yenileme teklifi aldığını ancak sezon sonu değerlendirme yapacağını ifade etti. İşte detaylar...

İtalyanlar 'Beşiktaş' demişti! Andrea Pirlo'dan sözleşme açıklaması

Fatih Karagümrük teknik patronu Andrea Pirlo, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, takımının ligdeki durumuyla ilgili, "Takım, bir maç eksikle dokuzuncu sırada. Borini 15 gol atmış durumda. Gelişen pek çok genç oyuncum var. Oyuncular keyif alıyor." değerlendirmesini yaptı.

"SÖZLEŞME TEKLİFİNDE BULUNDULAR"

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Kırmızı-siyahlı takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soruya Pirlo, "Yöneticiler bana sözleşme yenileme teklifinde bulundular ama bunu sezon sonunda konuşmak daha iyi." yanıtını verdi.

"JUVENTUS ÇAĞIRIRSA DÖNERİM"

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Pirlo, Juventus gibi bir kulübün kendisini göreve çağırması durumunda ise kesinlikle geri döneceğini ifade etti.

"FUTBOLA KARŞI İNANILMAZ TUTKU VAR"

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İstanbul'un Avrupa yakasında yaşadığını anlatan Pirlo, kentteki yaşantısıyla ilgili soruyu ise "Nişantaşı'nda, Beşiktaş'ın üstünde yaşıyorum. Evimden İstanbul Boğazı görülüyor ve bu eşsiz bir manzara. Çok fazla trafik var ama 20 milyon kişinin yaşadığı bir metropol burası. Bu çok fazla enerji de veriyor. Futbola karşı inanılmaz bir tutku var." şeklinde cevapladı.

"YENİDEN AYAĞA KALKACAK"

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Andrea Pirlo, Türkiye'nin 6 Şubat’ta yaşadığı deprem felaketine de değinerek, "Ne yazık ki çok sayıda ölü var, birçok aile yasta. Üzücü aylar ama yeniden ayağa kalkılacak." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ İDDİASI

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Öte yandan, La Gazetta dello Sport genç teknik adam ile ilgili de sürpriz bir iddia ortaya attı. Gazetede yer alan habere göre, Beşiktaş başkanlığı için aday olacak isimlerden biri Andrea Pirlo'yu göreve getirmek istiyor. Haberde, "Pek de parlak bir sezon geçirmeyen Beşiktaş'ın ilgisinden bahsediliyor. Ufukta başkanlık seçimleri var. Adaylardan birisi onu takımın başına getirmek istiyor." ifadeleri kullanıldı.

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