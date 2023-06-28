İtalyanlar çıldırdı! Hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ın bel kemiğini almak için harekete geçtiler...

Spor Toto Süper Lig'in iki büyük kulübü Galatasaray ve Beşiktaş'ın yıldız isimleri, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmişti. Sarı - kırmızılılardan Lucas Torreira, Beşiktaş'tan ise Gedson Fernandes, gösterdikleri performanslarla taraflı tarafsız beğeni toplayan isimler olmuşlardı.

TORREIRA'NIN MENAJERİ GÖRÜŞMÜŞTÜ

Galatasaray'ın satılık listesine çıkarmamasına rağmen Lucas Torreira'nın menajeri Bentancur, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Lazio ile görüşmüştü.

GEDSON İÇİN DE TEKLİF HAZIRLANDI

İtalyan Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Torreira için şartları zorlayacak olan Lazio, bir yandan da Beşiktaşlı Gedson Fernandes için teklifini hazırladı.

İtalyan ekibinin transferler için toplamda 24 milyon euroluk bir parayı gözden çıkardığı ifade edildi.



