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İtalyanlar çıldırdı! Hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ın bel kemiğini almak için harekete geçtiler...

28.06.2023 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig için transfer sezonunun açılmasıyla birlikte kulüpler hamlelerini yapmaya başladı. Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray ve Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları Lucas Torreira ile Gedson Fernandes, gösterdikleri performanslarla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Özellikle İtalyan kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği iki yıldız için sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

İtalyanlar çıldırdı! Hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ın bel kemiğini almak için harekete geçtiler...

Spor Toto Süper Lig'in iki büyük kulübü Galatasaray ve Beşiktaş'ın yıldız isimleri, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmişti. Sarı - kırmızılılardan Lucas Torreira, Beşiktaş'tan ise Gedson Fernandes, gösterdikleri performanslarla taraflı tarafsız beğeni toplayan isimler olmuşlardı.

TORREIRA'NIN MENAJERİ GÖRÜŞMÜŞTÜ

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Galatasaray'ın satılık listesine çıkarmamasına rağmen Lucas Torreira'nın menajeri Bentancur, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Lazio ile görüşmüştü.

GEDSON İÇİN DE TEKLİF HAZIRLANDI

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İtalyan Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Torreira için şartları zorlayacak olan Lazio, bir yandan da Beşiktaşlı Gedson Fernandes için teklifini hazırladı.

İtalyan ekibinin transferler için toplamda 24 milyon euroluk bir parayı gözden çıkardığı ifade edildi.


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