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İtalyanlar peşine düştü, Mauro Icardi'den transfer tekliflerine yanıt geldi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.04.2024 10:13
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Attığı gollerle Galatasaray'ı sırtlamaya devam eden Mauro Icardi performansıyla dev kulüpleri peşine takarken, son olarak İtalyan devleri yıldız isim için Galatasaray'ın kapısını çalmıştı. Arjantinli yıldız kendisine gelen transfer tekliflerine böyle yanıt verdi. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ligin son haftasında oynanan Hatayspor karşısında attığı golle takımını sırtlamayı başarırken, yıldız oyuncunun talipleri de artmaya devam ediyor.

SON 3 MAÇTA 4 GOL

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Sezona yaptığı müthiş başlangıç sonrası yaşadığı sakatlık sorununun da etkisiyle bir süre düşüş yaşayan Mauro Icardi, son haftalarda attığı gollerle yine Galatasaray'ı taşıyan isim olmayı başardı. Sarı-Kırmızılılar'ın Çaykur Rizespor galibiyetinde 1 gol, 1 asist ile oynayan Mauro Icardi, Kasımpaşa karşısında da alınan kritik galibiyette 2 golle büyük rol oynamıştı. Icardi, Hatayspor'u da boş geçmeyerek son 3 maçta 4. kez ağları havalandırdı.

İTALYANLAR PEŞİNDE

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Icardi bu performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerine peşine takmayı başarırken özellikle İtalya'dan ciddi teklifler aldığı öğrenildi.

"DÜŞÜNMEK İSTEMİYORUM"

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Tüm motivasyonunu şampiyonluk ve gol krallığı üzerine kuran dünyaca ünlü yıldızın “Galatasaray’da mutluyum ve şu an başka bir şey düşünmek istemiyorum” ifadelerini kullandığı belirtildi.

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