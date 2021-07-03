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İtalyanlar, yarı finali coşkuyla kutladı

03.07.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) çeyrek finalinde İtalya'nın Belçika’yı 2-1 yenerek yarı finale çıkması İtalya’da büyük sevinç yarattı.

İtalyanlar, yarı finali coşkuyla kutladı

Başkent Roma'nın önemli meydanlarından Popolo'da kurulan taraftar alanında toplanan binlerce İtalyan, Belçika-İtalya maçını dev ekrandan takip etti.

İtalyan taraftarlar, 31. dakikada Barella ve 44. dakikada Insigne'nin attığı gollerle büyük sevinç yaşadı. İlk yarı bitmeden Belçika'nın Lukaku ile 45+2. dakikada skoru 2-1'e getirmesi, İtalyanların 2. gol sevincinin çok sürmemesine yol açtı.

Müsabakanın ikinci yarısında iki takımın karşılıklı pozisyonları taraftarlar arasında heyecan yaratırken, maçın bitiş düdüğüyle Popolo Meydanı'ndaki coşku doruk noktasına ulaştı. İtalya Milli Takımı'nın, Belçika'yı 2-1 yenerek şampiyonada yarı finale çıkması taraftarlarca kutlandı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Belçika Milli Futbol Takımı İtalya Milli Futbol Takımı
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