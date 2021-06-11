İtalyanlardan Şenol Güneş'e çirkin taciz

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı maç öncesi İtalyan yetkililerin çirkin tavrı geceye damga vurdu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalya ile oynayacak EURO 2020 açılış maçı öncesi basın toplantısına sinirli geldi. Şenol Güneş'in basın toplantısı öncesi 4 kez ateşinin ölçülmeye çalışılması Şenol Güneş'i oldukça kızdırdı.

"BEN BURAYA NASIL GELDİM!"

Şenol Güneş, görevlilere "Ben buraya nasıl geldim!" diye tepki gösterdi. Tecrübeli hocanın, Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları sırasında suratının asık olduğu gözlemlendi.



