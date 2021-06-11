İtalyanlardan Şenol Güneş'e çirkin taciz

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı maç öncesi İtalyan yetkililerin çirkin tavrı geceye damga vurdu.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalya ile oynayacak EURO 2020 açılış maçı öncesi basın toplantısına sinirli geldi. Şenol Güneş'in basın toplantısı öncesi 4 kez ateşinin ölçülmeye çalışılması Şenol Güneş'i oldukça kızdırdı.
Şenol Güneş, görevlilere "Ben buraya nasıl geldim!" diye tepki gösterdi. Tecrübeli hocanın, Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları sırasında suratının asık olduğu gözlemlendi.
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