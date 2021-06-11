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İtalyanlardan Şenol Güneş'e çirkin taciz

11.06.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalya ile oynayacağımız maç öncesi düzenlenen basın toplantısına oldukça sinirli geldi. Güneş, basın toplantısı öncesi 4 kez ateşini ölçmeye çalışan İtalyan yetkililere ‘Ben buraya nasıl geldim!' diyerek tepki gösterdi.

İtalyanlardan Şenol Güneş'e çirkin taciz

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı maç öncesi İtalyan yetkililerin çirkin tavrı geceye damga vurdu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalya ile oynayacak EURO 2020 açılış maçı öncesi basın toplantısına sinirli geldi. Şenol Güneş'in basın toplantısı öncesi 4 kez ateşinin ölçülmeye çalışılması Şenol Güneş'i oldukça kızdırdı.

"BEN BURAYA NASIL GELDİM!"

Şenol Güneş, görevlilere "Ben buraya nasıl geldim!" diye tepki gösterdi. Tecrübeli hocanın, Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları sırasında suratının asık olduğu gözlemlendi.


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Şenol Güneş İtalya
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adam laz sinirlenecegini biliyorlar halbuki reklam olacaksın senden korktukları için yaptığını düşüneceksin güleceksin basarina ve basarisizliklarina

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