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İtalyanları Türkiye korkusu sardı! "Timsahın karnındalar! Küme düşülebilir"

A Milli Takım'ın İtalya ile Bursa'da oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesi Timsah Arena, İtalyan basınının dikkatini çekti. İtalya'da ise Belçika yenilgisinin ardından A Ligi'nde kalamama endişesi gündeme geldi.

İtalyanları Türkiye korkusu sardı! "Timsahın karnındalar! Küme düşülebilir"
Burak Kavuncu

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak. Karşılaşmanın oynanacağı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı, diğer adıyla Timsah Arena, İtalyan basınında stadın sıra dışı mimarisi üzerinden geniş yer buldu.

"İTALYA TİMSAHIN KARNINDA"

İtalyanları Türkiye korkusu sardı! "Timsahın karnındalar! Küme düşülebilir" 1

Corriere dello Sport, Bursa'daki stadın dikkat çekici tasarımına vurgu yaparak karşılaşmayı farklı bir başlıkla okuyucularına taşıdı. İtalyan gazetesinde Timsah Arena'nın dünyanın en sıra dışı statlarından biri olduğu belirtilirken, İtalya'nın Bursa'da Türkiye karşısında zorlu bir sınava çıkacağı ifade edildi.

Haberde, İtalya Milli Takımı'nın başında Roberto Mancini'nin, Türkiye'nin başında ise Vincenzo Montella'nın bulunduğuna dikkat çekilirken, mücadelenin "timsahın karnında" oynanacağı benzetmesi yapıldı.

İTALYA'DA A LİGİ ENDİŞESİ

İtalyanları Türkiye korkusu sardı! "Timsahın karnındalar! Küme düşülebilir" 2

İtalya cephesinde ise karşılaşma yalnızca ikinci hafta mücadelesi olarak görülmüyor. Belçika karşısında alınan mağlubiyetin ardından İtalyan basınında, takımın grubu son sırada tamamlama ve A Ligi'nden düşme ihtimali tartışılmaya başlandı.

İtalya'nın son yıllarda yaşadığı sıkıntılar da yeniden gündeme taşındı. İtalyanlar, 12 yıldır Dünya Kupası'na katılamayan milli takımın yeni bir hayal kırıklığı yaşamaması gerektiğine vurgu yapıyor.

"KÜME DÜŞME RİSKİ" GÜNDEMDE

İtalyanları Türkiye korkusu sardı! "Timsahın karnındalar! Küme düşülebilir" 3

İtalyan basınında yer alan değerlendirmelerde, grubun son sırasında yer almanın yalnızca sportif açıdan değil, gelecek organizasyonların kura süreçleri açısından da önemli sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

İtalya'nın geçmişte de benzer bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığı hatırlatılırken, 2018'de UEFA Uluslar Ligi'nin ilk döneminde yaşanan sıkıntılı süreç örnek gösterildi. O dönemde Biraghi'nin son dakikalarda attığı golün İtalya'yı büyük bir tehlikeden kurtardığı vurgulandı.

Bugün gelinen noktada ise İtalyan futbolunun hedeflerinin zaman içerisinde değiştiği yorumu yapıldı. Geçmişte grup liderliği için mücadele eden İtalya'nın, son dönemde ikinci sıra, play-off ve A Ligi'nde kalma gibi hedefleri değerlendirmek zorunda kaldığı ifade edildi.

BURSA'DAKİ MAÇ KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

İtalyanları Türkiye korkusu sardı! "Timsahın karnındalar! Küme düşülebilir" 4

İtalyan basınına göre Türkiye ile İtalya arasındaki karşılaşma, grubun geleceği açısından erken bir dönüm noktası niteliğinde.

Fransa ve Belçika'nın ilk maçın ardından puan avantajına sahip olduğu grupta Türkiye ile İtalya henüz puanla tanışamadı. Önlerinde beş karşılaşma daha bulunmasına rağmen, Bursa'da alınacak sonucun İtalya'nın grup stratejisi açısından önemli olduğu değerlendiriliyor.

İtalya'nın Türkiye karşısında alacağı bir beraberliğin dahi değerli olacağı belirtilirken, mağlubiyet halinde ise takımın planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalabileceği ifade ediliyor.

SIRADA FRANSA VAR

İtalyanları Türkiye korkusu sardı! "Timsahın karnındalar! Küme düşülebilir" 5

İtalya'nın Bursa'daki karşılaşmanın ardından oynayacağı maç da dikkat çekiyor. İtalyanlar, Türkiye deplasmanının ardından Paris'te Fransa ile karşılaşacak.

Fransa'nın kadrosunda Kylian Mbappe'nin bulunmayacak olmasının İtalya adına avantaj yaratabileceği belirtilse de İtalyan basını, bu durumun rakibin gücünü hafife almak için yeterli olmadığını vurguluyor.

İtalyanlar ayrıca geçmişte Paris'te Fransa karşısında alınan 3-1'lik galibiyeti hatırlatıyor. Ancak aradan geçen sürede şartların değiştiğine dikkat çekilerek, Bursa'daki Türkiye karşılaşmasının İtalya açısından kritik bir sınav olacağı değerlendirmesi yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Türkiye UEFA Uluslar Ligi milli takım
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