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İtfaiye aracından böyle indi! Topuklularıyla, yarı çıplak halde kulübe girdi

10.10.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, San Jose'de bulunan ve 'San Jose'nin tamamen çıplak tek striptiz kulübü' olarak bilinen The Pink Poodle striptiz kulübüne bikinisi ve yüksek platform topuklu ayakkabıları dışında hiçbir şey giymeden gelen bir striptizcinin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıktan sonra viral oldu. Ancak daha da garip olan şey, genç kadının mekana bir itfaiye aracı ile gelmesiydi.

İtfaiye aracından böyle indi! Topuklularıyla, yarı çıplak halde kulübe girdi

6 Ekim'de yerel bir sosyal medya hesabında paylaşılan görüntülerde, bir itfaiye aracının yetişkin eğlence mekanı The Pink Poodle'ın önüne park ettiği ve kamyonun kapısı açıldığında, bikini ve topuklu ayakkabı giyen esmer bir kadının dışarı fırladığı ve kulübe girdiği görüldü .

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''ISINIYORDUR''

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Görüntüler sosyal medyada eğlence konusu oldu. Bir kullanıcı "İtafiyedeki direklerde ısınıyordur" diyerek paylaştığı yorumla herkesi güldürdü. Ancak olayla ilgili soruşturma başlatan yetkililer arasında durum aynı değildi. San Jose Belediye Başkanı Sam Liccardo, 7 Ekim'de klibi kınayarak, "Hayati bir acil kurtarma aracının bir parti otobüsü olarak kullanamayız" dedi.

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR

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Kimliği belirsiz kadının orada çalışıp çalışmadığı doğrulanmazken, San Jose İtfaiye Şefi Robert Sapien, Jr., soruşturma başlatıldığını doğruladı ve herhangi bir çalışanın uygunsuz bir davranışını ortaya çıkarırsa, konuyu ele almak için uygun adımlar atılacağını bildirdi.

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