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Sadece yardım etmek istemişti! Kulağının yarısını yerde görünce şoke oldu

08.10.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yaşayan Darren Melling isimli adam, korkunç bir saldırıya uğradı. Bir restoranda genç bir kadına yardımcı olmasının ardından, hiç tanımadığı bir adamın kendisine saldırması üzerine kulağının koptuğunu fark eden üç çocuk babası, kulağının bir kısmını yerde görünce şoke olduğunu anlattı.

Sadece yardım etmek istemişti! Kulağının yarısını yerde görünce şoke oldu

İngiltere'nin doğusunda bulunan Old Swan bölgesinden 39 yaşındaki Darren Melling, 27 Ağustos'ta Everton'ın Brentford maçını izledikten sonra Londra'dan dönmüştü. Maçın ardından bir yerlerde bir şeyler içmek için kuzeniyle buluştular.

Bir barda oturup bir şey içtiler ve Darren'ın gece yarısından hemen sonra kendisi ve onu evde bekleyen eşi için yiyecek almak üzere Berry Caddesi'ndeki Hot Chillis isimli bir paket servisine restoranına gitti.

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NE OLDUĞUNU BİLE ANLAMADI

Üç çocuk babası adam, o sırada ödeme yapmaya çalışan ve temassız ödeme sırasında sorun yaşayan genç bir kadın gördü ve ona yardımcı olmak istedi. Kadınla konuştuktan sonra Darren, başka bir müşterinin nasıl bir şey söylemeden onunla burun buruna geldiğini anlattı. Bir sonraki hatırladığı şey yerde yüzüstü yattığıydı.

KULAĞININ BİR KISMI YERDEYDİ

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Genç bir adam Darren'a yaklaşıp iyi olup olmadığını sordu ve ona yardımcı olmak istedi. Darren ise dudağında ve burnunda travma hissettiğini söyledi. Ancak çocuk onu uyardı ve ''Bu senin kulağın, yerde." dedi. Darren gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

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TRAVMA YAŞIYOR

Kısa sürede Merseyside Polisi olay yerine çağrıldı. Darren, Royal Liverpool Üniversite Hastanesinde yapılan ilk yardımın ardından kulağının kesilip dikildiği Fazakerley hastanesine aktarıldı.

Talihsiz adamın 3 hafta boyunca rapor aldığı veyaşadığı hem fiziksel hem de ruhsal travmayı atlatmak için çabaladığı bildirildi. Merseyside Polisi, 28 Ağustos Pazar günü saat 12.20 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

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