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Kocasının sevgilisi olduğunu düşündüğü kıza öyle bir şey yaptı ki!

08.10.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin Warwick kentinde yaşayan ve şef kocasıyla bir bar işleten 47 yaşındaki Luisa Santos, mekanlarında çalışan genç bir garsonun eşiyle ilişkisi olduğunda inandı. Gerçek olmayan bu kurguları sebebiyle çalışanları Hannah Pritchett'e bıçaklı saldırıda bulunan Santos, cinayete teşebbüsten yargılandı.

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündüğü kıza öyle bir şey yaptı ki!

Santos, şef kocası Pedro'nun, barlarında çalışmakta olan 18 yaşındaki Hannah Pritchett ile ilişkisi olduğuna inanıyordu. Onun eşine kur yaptığını ve hatta ona ailesi veya kendisiyle yaşadığı kaçamak bir seçim yapmasını emrettiğine inanıyordu. Kafasında kurduğu şeylere aşırı derecede inanmıştı.

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10 YIL HAPİS CEZASI ALDI

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Kafasında kurduğu bu senaryoya bağlanan Santosun Pritchett'i korkutmak niyetiyle giriştiği bıçaklı saldırı, Santos'un The Three Horseshoes Pub'da Pritchett'i balık bıçağıyla bıçaklamasıyla cinayete teşebbüs suçlamasıyla sonuçlandı. Santos, kasıtlı olarak insan yaralamaktan suçlu bulundu ve bugün on yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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ÜÇ GÜN HASTANEDE YATTI

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Saldırıların görüntüleri, Santos'un Pritchett'a çatal bıçak takımını cilalarken yaklaştığını gösterdi. Pritchett olayın ardından, 8 ve 17 cm derinliğinde iki bıçak yarası alarak üç gün hastanede yatmak durumunda kaldı.

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''MEYDAN OKUR GİBİ BAKTI''

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Mahkemede konuşan Santos, açıklamalarıyla dikkat çekti. ''Bana kışkırtıcı bir şekilde, ne yaptığını biliyormuş gibi, meydan okuyormuş gibi baktı" diye konuştu. Santos, bu süre zarfında Pritchard tarafından kendisine acı çektirildiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
kıskançlık
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