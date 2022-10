Kocasının sevgilisi olduğunu düşündüğü kıza öyle bir şey yaptı ki!

Santos, şef kocası Pedro'nun, barlarında çalışmakta olan 18 yaşındaki Hannah Pritchett ile ilişkisi olduğuna inanıyordu. Onun eşine kur yaptığını ve hatta ona ailesi veya kendisiyle yaşadığı kaçamak bir seçim yapmasını emrettiğine inanıyordu. Kafasında kurduğu şeylere aşırı derecede inanmıştı.

10 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Kafasında kurduğu bu senaryoya bağlanan Santosun Pritchett'i korkutmak niyetiyle giriştiği bıçaklı saldırı, Santos'un The Three Horseshoes Pub'da Pritchett'i balık bıçağıyla bıçaklamasıyla cinayete teşebbüs suçlamasıyla sonuçlandı. Santos, kasıtlı olarak insan yaralamaktan suçlu bulundu ve bugün on yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ÜÇ GÜN HASTANEDE YATTI

Saldırıların görüntüleri, Santos'un Pritchett'a çatal bıçak takımını cilalarken yaklaştığını gösterdi. Pritchett olayın ardından, 8 ve 17 cm derinliğinde iki bıçak yarası alarak üç gün hastanede yatmak durumunda kaldı.

''MEYDAN OKUR GİBİ BAKTI''

Mahkemede konuşan Santos, açıklamalarıyla dikkat çekti. ''Bana kışkırtıcı bir şekilde, ne yaptığını biliyormuş gibi, meydan okuyormuş gibi baktı" diye konuştu. Santos, bu süre zarfında Pritchard tarafından kendisine acı çektirildiğini söyledi.