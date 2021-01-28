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İtfaiyecilerden Kırmızı Kamyon ekibine özel eğitim! Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları kimler?

28.01.2021 20:46 | Son Güncelleme:
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İtfaiyecilerden Kırmızı Kamyon ekibine özel eğitim! Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları kimler?

Show TV'de ekrana gelecek olan Kırmızı Kamyon dizisinin ekibi yoğun bir tempoyla çalışmalarına devam ediyor. Kahraman itfaiyecilerin hayatlarını seyirciyle buluşturacak olan dizinin oyuncuları çekimlerin öncesinde İstanbul İtfaiyesi Eğitim Merkezi'nde özel itfaiye eğitimi alarak mesleğin inceliklerini öğrendi.

  1. Ev'in yapımcılığını üstlendiği yeni dizi 'Kırmızı Kamyon'un ekibi uzun süren hazırlıkların ardından geçtiğimiz günlerde çekimlere başladı.

Dizinin oyuncuları bu hazırlık sürecinde İstanbul İtfaiyesi Eğitim Merkezi'nde kapsamlı bir itfaiye eğitimi aldılar. Eğitimlerini tamamlayan oyuncular sertifikalarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanı'ndan teslim alarak başarılarını tescillediler.

Kırmızı Kamyon (5)

Bu eğitimlerin yanı sıra, danışman personel itfaiyeciler bir yandan set ekibine çekim sürecinde eşlik ederken bir yandan da senaryo ekibiyle ortak ve titiz bir çalışma yürütüyorlar.

Kırmızı Kamyon (1)

Çekimler sırasında kullanılan teknik ekipman ise ağırlıklı olarak Yalova İtfaiyesi ve Yalova'ya bağlı Çiftlikköy İtfaiyesi tarafından sağlanırken İstanbul İtfaiyesi de benzer şekilde teknik ekipman ile dizi ekibini destekliyor.

Kırmızı Kamyon (3)
Aksiyon dolu sahneleriyle dikkatleri üzerine çekecek olan 'Kırmızı Kamyon'un merakla beklenen hikayesi çok yakında Show TV'de izleyicilerle buluşacak.

Kırmızı Kamyon (2)

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kadrosunda Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Fatih Al, Aslı Orcan, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Gerçek Sağlar Alnıaçık, Süreyya Kilimci, Hasibe Özgür, Onur Yar, Tuğçe Karabayır ve Feriha Eyüboğlu gibi isimlerin buluştuğu 'Kırmızı Kamyon'un senaryosu Meriç Demiray ve Ezgi Özcan'ın kaleminden çıkarken dizinin yönetmen koltuğunda ise Osman Kaya oturuyor.

Kırmızı Kamyon Teaser Afiş

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