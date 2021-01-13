İttifak Holding Konyaspor 2-1 Gaziantep FK (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda İttifak Holding Konyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Konya'daki karşılaşmada gülen taraf ev sahibi takım oldu. Yeşil-beyazlılara turu getiren goller 11' Marin Anicic ve 40. dakikada Ömer Ali Şahiner'den geldi. Gaziantep FK'nın golünü ise 90+4'te Muhammet Demir kaydetti.

Kupada daha önce Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray çeyrek finale yükselmişti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi 15 Ocak Cuma günü yapılacak.

