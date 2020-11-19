İttifak Holding Konyaspor'da 2 koronavirüs vakası daha

Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Konyaspor, talihsizlikleri devam ediyor.
Koronavirüse yakalanan oyunculardan Ömer Ali Şahiner ile Ahmet Çalık iyileşirken, bu kez de milli takım maçları için ülkelerine giden kaleci Sehic ve sağ kanat oyuncusu Shengelia'nın koronavirüse yakalanması şokunu yaşıyor. İki oyuncunun tedavilerinin ülkelerinde devam ettiği belirtilirken, Ömer Ali Şahiner ve Ahmet Çalık'ın da bu hafta forma giyip, giyemeyeceğinin netlik kazanmadığı öğrenildi.
Öte yandan sakat oyuncularla da mücadele eden yeşil beyazlı ekipte Eduok, Anicic ve Volkan'ın sakatlıkları sürüyor.
KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA
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