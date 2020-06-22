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İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: Teslim olmayacağız

SİVASSPOR HABERLERİ  | 22.06.2020 01:40 | Son Güncelleme

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'in 28. haftasında 2-2 berabere kaldıkları Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının zorlu geçtiğini söyledi. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, çok heyecanlı bir maç olduğunu dile getirdi.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: Teslim olmayacağız

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın sonucundan ötürü çok üzgün olduklarını belirtti.

Şimdiye kadar birçok maçta ellerine geçen fırsatı değerlendiremediklerini aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bir türlü skoru koparamadık. Geçen hafta Gençlerbirliği maçında mağlup duruma düşüp, beraberliği yakalayıp, iki tane yüzde yüz gol kaçırmamız... Burada gene mağlup duruma düşüp, 2-1 öne geçtikten sonra yine önemli gol pozisyonlarını kaçırmamız... Bir türlü skoru alamadık. Tabii ki o yüzden çok üzgünüz. Mücadeleye devam edeceğiz. Teslim olmayacağız. Ligin son haftasına kadar bu mücadeleyi göstereceğiz. İnşallah ligin son haftasında gülen taraf biz oluruz."

ÇALIMBAY: İKİ TAKIM DA ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİ

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, çok heyecanlı bir maç olduğunu dile getirdi.

Konyaspor'un da çok iyi mücadele ettiğini vurgulayan Çalımbay, şöyle konuştu:

"Maç, başından sonuna kadar iyi mücadele içinde geçti. İki takım da çok iyi mücadele etti. İlk golü çok iyi şekilde bulduk. Oyunu daha iyi şekile çevirebilirdik ama maalesef istediklerimizi yapamadık. Konyaspor'un yapacakları hakkında maç toplantılarında çok çalıştığımız ve çok konuştumuz yerlerden goller yedik. Yani söylememize rağmen o şekilde goller yedik ve buna üzüldük. Hiçbir zaman oyundan kopmadık. Mağlubiyeti de kabul etmedik. Sürekli şekilde değişiklikler yaptık. Nihayetinde son dakikada golü de attık. Yani galibiyet kadar önemli bir puan aldık. Bizim için son dakikada atılan gol her açıdan güzeldi."


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