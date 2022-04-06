YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İTÜ, dünya üniversite sıralamasında Türkiye'de 8 alanda birinci

İTÜ, dünya üniversite sıralamasında Türkiye'de 8 alanda birinci

06.04.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İTÜ, dünya üniversite sıralamasında Türkiye'de 8 alanda birinci

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Quacquarelli Symonds (QS) Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması'nda "Mühendislik ve Teknoloji" alanında dünyada 142'nci, Türkiye’de 8 farklı alanda birinci sırada yer aldı.

İTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiltere'de QS firması tarafından belirlenen alan bazlı dünya üniversite sıralaması açıklandı.

Türk üniversiteleri arasında başarılı dereceler elde eden İTÜ, geçen yıl 202'nci sıradan girdiği listede bu yıl "Mühendislik ve Teknoloji" alanında dünya sıralamasında 142'nci oldu.

Aynı alanda Türkiye'de ise birinci sırada yer aldı. İTÜ, alan bazında mineral ile maden, petrol mühendisliği alanlarında QS Dünya Sıralaması’nda ilk 50'de yer alıp büyük bir başarıya da imza attı.

"İnşaat ve Yapı Mühendisliği" alanında ise geçen yıl 101-150 aralığındayken bu yıl büyük bir yükselme sağlayarak ilk 100’de yer aldı.

- İTÜ 8 alanda birinci

İTÜ, QS 2022 alan bazlı sıralamada "Yer ve Deniz Bilimleri", "İnşaat ve Yapı Mühendisliği", "Elektrik-Elektronik Mühendisliği", "Makina", "Havacılık ve Üretim Mühendisliği", "Yapı Bilimleri", "Kimya Mühendisliği", "Mimarlık/Yapılı Çevre", "Kimya", "Jeoloji ve Jeofizik" olmak üzere 8 alanda Türkiye'de birinci sırada bulundu.

Üniversite, QS’te "Mineral-Maden" ile "Petrol Mühendisliği" alanlarında dünyada ilk 50 üniversite arasında yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. İsmail Koyuncu, dünyanın en köklü teknik üniversitelerinden olan İTÜ'nün eğitim kalitesini her geçen gün yükseltmeye ve yeni başarılar elde etmeye devam ettiğini belirtti.

Koyuncu, Türkiye'nin en iyi Ar-Ge ve eğitim kurumlarından biri olarak üniversite-sanayi iş birliğinde, dijitalleşme, inovasyon ve uluslararası ilişkilerde çıtayı her gün biraz daha yukarılara taşımaya gayret ettiğini belirterek, "Bu anlamıyla Teknik Üniversitemiz, birçok alanda olduğu gibi eğitim kalitesiyle de uluslararası düzeyde öncü olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklarHava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklar
Göztepe'de oyuncularla görüşülecekGöztepe'de oyuncularla görüşülecek
İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİİSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
Anahtar Kelimeler:
Türkiye

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Nisan Çarşamba

İmsak
05:04
Sabah
06:33
Öğle
13:12
İkindi
16:48
Akşam
19:40
Yatsı
21:03
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin ihanetini söyledi! Dövülerek hastanelik oldu

Sevgilisinin ihanetini söyledi! Dövülerek hastanelik oldu

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

15 yaşındayken yenidoğan bebeğine acımadı! Gözyaşlarıyla anlattı

15 yaşındayken yenidoğan bebeğine acımadı! Gözyaşlarıyla anlattı

Ahlaksız teklifi ifşa etti! “Sürekli parayı artırdı”

Ahlaksız teklifi ifşa etti! “Sürekli parayı artırdı”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.