Ivana Sert havaalanından içeceklere ödediği parayı paylaşınca gündem oldu

İzmirli turizmci sevgilisi Sezer Dermenci ile Aralık 2021'de Maldivler'de hayatını birleştiren Ivana Sert sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Uzun süredir Türkiye'de olan Sert de artan fiyatlardan rahatsız.

"Kıyafetlerimi kendim dikiyorum, hiçbir zaman büyük paralar harcamadım. Ben akıllı davranıyorum, paramı akıllı harcıyorum" diyen Ivana Sert İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda içeceklere ödediği parayla şoke oldu.

Genellikle kazancını gayrimenkule yapan Sert, 2 kahve, bir su ve limonataya 547 lira ödeyince şoke oldu.

Modacı sosyal medya hesabından fişini yorumsuz paylaşarak gündem oldu.

Ivana Sert daha önce açıklamasında "Şık olmak ve zengin olmaya gerek yok, ben pazardan giyiniyorum. Alışveriş de yapıyorum, ikinci el markalar da kullanıyorum. Beni tanıyan bilir çok fazla para harcamıyorum" demişti.



