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Ivana Sert havaalanından içeceklere ödediği parayı paylaşınca gündem oldu

17.08.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve tarzıyla çok konuşulan Ivana Sert havaalanından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kahve, su ve limonataya ödediği parayı paylaşan Sert sosyal medyada gündem oldu.

İzmirli turizmci sevgilisi Sezer Dermenci ile Aralık 2021'de Maldivler'de hayatını birleştiren Ivana Sert sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Uzun süredir Türkiye'de olan Sert de artan fiyatlardan rahatsız.

"Kıyafetlerimi kendim dikiyorum, hiçbir zaman büyük paralar harcamadım. Ben akıllı davranıyorum, paramı akıllı harcıyorum" diyen Ivana Sert İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda içeceklere ödediği parayla şoke oldu.

Genellikle kazancını gayrimenkule yapan Sert, 2 kahve, bir su ve limonataya 547 lira ödeyince şoke oldu.

Ekran Alıntısı

Modacı sosyal medya hesabından fişini yorumsuz paylaşarak gündem oldu.

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Ivana Sert daha önce açıklamasında "Şık olmak ve zengin olmaya gerek yok, ben pazardan giyiniyorum. Alışveriş de yapıyorum, ikinci el markalar da kullanıyorum. Beni tanıyan bilir çok fazla para harcamıyorum" demişti.

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