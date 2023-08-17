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  4. İbrahim Tatlıses gelininin hamile olduğunu açıklamıştı! İdo Tatlıses sitem etti

İbrahim Tatlıses gelininin hamile olduğunu açıklamıştı! İdo Tatlıses sitem etti

17.08.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses gelini Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu iddiaları gündemdeyken hemen bir açıklama yaparak ikiz torun beklediğini duyurmuştu. İdo Tatlıses babasının haberi yaymasına sitem etti.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu. Şefkatli'nin geçtiğimiz günlerde hamile olduğu iddiası gündeme gelince ise açıklama İbrahim Tatlıses'ten gelmişti.

İkiz torun sahibi olacağını söyleyen Tatlıses; "Yasemin, ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz" demişti.

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Kanal D'ye konuşan İdo Tatlıses, "Babama bir şey söylenmiyor. Ağzında bakla ıslanmıyor. Babama aslında bir magazin sayfası açmak lazım. Bütün haberleri paylaşıyor. 'İkiz' deyince o da çok şaşırdı" diyerek babasına sitem etti.

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İdo Tatlıses ayrıca "İkiz olacağını duyunca bize ikinci sürpriz oldu. Şu an benim için zorluk yok ama Yasemin için çok zor oluyor. Neden cennet annelerin ayakları altında onu bu süreçte daha iyi anladım. Daha doğmadan panikledim, sağlıkla gelsinler inşallah" dedi.

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İbrahim Tatlıses sevgilisi tuna haber

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