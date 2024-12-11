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Ivana Sert'ten ilginç açıklama! Uyandığında eşine yaptığı ilk şeyi açıkladı! 'Ayağından alnına kadar...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
11.12.2024 18:34
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Moda programında yaptığı jüri üyeliğiyle hafızalara kazınan Ivana Sert, katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili konuştu. Sert, uyandığında eşine yaptığı ilk şeyi açıkladı.

Ivana Sert'ten ilginç açıklama! Uyandığında eşine yaptığı ilk şeyi açıkladı! 'Ayağından alnına kadar...'

Jüri üyeliği yaptığı moda yarışmalarıyla adından söz ettiren Ivana Sert, yaptığı açıklamalar ve özel hayatıyla gündeme gelen bir isim. 2021 yılında Sezer Dermenci ile nikah masasına oturan Sert, katıldığı bir programda açıklamasıyla dikkat çekti.

Ivana_Sert_-_İşte_Benim_Stilim

Aramızda Kalmasın programında samimi açıklamalar yapan ünlü isim eşi Sezer Dermenci'ye sabah uyandığında yaptığı ilk şeyi anlattı.

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"AYAĞINDAN ALNINA KADAR..."

Eşine sevgisini her fırsatta gösterdiğini söyleyen Sert, "Bu konuda eşim çok şanslı. Sabah onu uyandırdığım zaman tepeden tırnağa kadar öperim. Bebek gibi seviyorum. Ayağından alnına kadar öpüyorum. Bu sevgi demektir." dedi.

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Gençlik sırrını açıkladı! 'Buz gibi odada...' Gençlik sırrını açıkladı! 'Buz gibi odada...'
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Ivana Sert
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