'Yüzümde dolgu bile yok' demişti! Ivana Sert gençlik sırrını açıkladı! 'Buz gibi odada...'

'Bugün Ne Giysem' isimli moda yarışmasıyla geniş kitleler tarafınca tanınan bir isim haline gelen Ivana Sert açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde 'Timsah ve kanguru eti bile yedim' açıklamasıyla uzun süre konuşulan Ivana Sert, son olarak gençlik sırrını açıkladı.

Fit hali ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Ivana Sert, ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’nun programındaki açıklamasıyla dikkat çekti.

"ODA ZİFİRİ KARANLIK OLMALI"

Kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Ivana sert, gençlik sırrını yeniden açıkladı. Uyuduğu odanın çok önemli olduğunu dile getiren Sert: "Uyuduğum oda ortalama 16 derece, klimalar açık ve karanlık olmalı benimle evlenecek kişi de soğukta uyumayı kabul etmeli. Soğukta uyuduğumuzda daha çok kalori yakıyor ve daha dinç oluyoruz” dedi.

Odanın zifiri karanlık olması gerektiğini söyleyen Sert “oda ışık görmediği için gözlerimizi kısmak zorunda kalmıyoruz ve cildimiz de kırışmıyor” diye konuştu.