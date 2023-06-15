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Ivana Sert yıllar sonraki itirafıyla herkesi şaşırttı! ''Şampuanıma asit koydular''

15.06.2023 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü stilist ve moda tasarımcısı Ivana Sert, şimdilerde jüri koltuğunda oturduğu Stil İkonu yarışmasıyla sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya paylaşımları ve tarzıyla çok konuşulan ünlü modacı bu defa kan donduran açıklamalara imza attı.

Ivana Sert yıllar sonraki itirafıyla herkesi şaşırttı! ''Şampuanıma asit koydular''

Şimdilerde YouTube'da yayınlanan Stil İkonu yarışmasında jüri koltuğunda oturan Ivana Sert, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programının konuğu oldu. Türkiye'ye geliş hikayesinden bahseden Sert, yaşadığı zor günleri anlatırken bir itirafı adeta kan dondurdu.

Türkiye'ye geldiği ilk dönemler çok çalışıp yatırım yaptığından bahseden Ivana Sert, "Ben bu ülkeye kendimi her zaman ait hissettim, hiçbir zaman yabancılık çekmedim.

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Hep mutluydum ve burası için kutsal toprak derim. Söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Annemi ve ablamı bırakarak ekmeğimi kazanmak için geldim. Karşıma hep iyi insanlar çıktı. Türkiye beni çok sevdi ben de onu çok sevdim. Burada ilk 6 ay çok çalıştım. O dönem kendime hemen bir araba ve ev aldım." şeklinde konuştu.

Erkek egemen bir sektörde nasıl var olduğunda anlatan Ivana Sert, sektördeki yaşadığı kıskançlık olayını ise şöyle anlattı: "Dilini bilmediğim insanların arasındaydım. Yaptığım işin sonunda nasıl olacağını bilmiyordum. Bizim sektörde çok kıskançlık vardı.

Ivana Sert

''ŞAMPUANIMA İÇİNE ASİT KOYMUŞLAR''

Mankenlik evinde 2-3 kız birlikte kalıyorduk. Banyodaki şampuanım içine asit koymuşlardı. Kullanmadan önce koklayınca anladım. Çok iş alıyorum ve kazanıyorum diye kızlar kötü olmamı istediği için yapmış. Beni Allah korudu.

Bazen çok şeyler yaşadım. Ben hep iyi niyetli olmaya çalışıyorum çünkü insanların psikolojisi bozuk olabilir iyi bir dönemde olmayabilir. Bugüne kadar kimseye kötü niyetle bakmadım." sözleriyle dikkat çekti.

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Ivana Sert Modacı stil

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