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İyi Günde Kötü Günde dizisinden ilk fragman yayınlandı! İşte İyi Günde Kötü Günde konusu ve oyuncuları

DİZİ HABERLERİ  | 08.08.2020 00:28 | Son Güncelleme

Star TV'nin yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde'den ilk fragman yayınlandı. Elçin Sangu'nun yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde'nin yapımcılığını O3 Medya üstleniyor. Peki İyi Günde Kötü konusu nedir, oyuncuları kimler? İyi Günde Kötü ne zaman başlıyor? İşte İyi Günde Kötü dizisinden ilk tanıtım.

Yönetmenliğini Barış Erçetin’nin üstlendiği senaryosunu Pelin Karamehmetoğlu ve Aksel Bonfil’in birlikte kaleme aldığı İyi Günde Kötü Günde dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor. Başrollerinde Elçin Sangu, Yasemin Kay Allen ve Mehmet Ozan Dolunay'ın yer aldığı diziden ilk fragman da yayınlandı.

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İyi Günde Kötü Günde dizisi Eylül ayında Star TV'de yayınlanmaya başlayacak.

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Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Sinan Albayrak, gibi usta isimleri aynı projede buluşturan dizinin oyuncu kadrosunda; Ali Yağcı, Deniz Işın ve Tugay Erdoğan gibi ünlü isimler de yer alıyor.

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İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE KONUSU NEDİR?

İyi Günde Kötü Günde, Nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla’nın izlemeye doyamayacağınız sımsıcak hikayesini renkli bir anlatımla ekrana taşıyacak.

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