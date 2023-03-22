İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olan Ünal Karaman'ın yıllar önce çektiği video sosyal medyada gündem oldu

Trabzonspor'un efsane ismi Ünal Karaman, İYİ Parti'ye katıldı. İYİ Parti adına Konya'dan milletvekili aday adayı olan Ünal Karaman'a rozetini Meral Akşener taktı.

ÜNAL KARAMAN: 'İYİ'LERLE YÜRÜMEK İÇİN BURADAYIM

Ünal Karaman'ın kürsüye gelişi sırasında İYİ Partili üyeler 'Bozkurt Ünal' tezahüratı yaptı. Sözü alan Ünal Karaman, "Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere nice kahramanlara borçlu olduğumuz idrakiyle buradayım. Büyük Türk milletinin ve devletinin muzaffer geleceğinin inşasına dair heyecanım için buradayım. Büyük ümitlerle çıktığım bu yolda bir iz bırakabilmek, Türk milliyetçileriyle, yani 'iyi'lerle yürümek için buradayım." ifadelerini kullandı.

YILLAR ÖNCE ÇEKTİĞİ VİDEO GÜNDEM OLDU

Ünal Karaman'ın yıllar önce Trabzonspor kampında çekilen videoda söylediği şarkı, İYİ Partili kullanıcılardan büyük beğeni aldı.

