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  4. SON DAKİKA | Siyasete spor dünyasından iki yeni isim! İddialar gerçek çıktı, Gökhan Zan ve Ünal Kahraman İYİ Parti'den aday adayı oluyor

SON DAKİKA | Siyasete spor dünyasından iki yeni isim! İddialar gerçek çıktı, Gökhan Zan ve Ünal Kahraman İYİ Parti'den aday adayı oluyor

22.03.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru geri sayım sürerken, siyaset kulislerindeki hareketlilik giderek artıyor. Partiler milletvekilliği listelerini hazırlarken, İYİ Parti cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'un efsane ismi Ünal Karaman ve eski futbolcu Gökhan Zan siyasete girme kararı aldı. Seçime 52 gün kala İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olacak ikilinin, Meral Akşener'le görüştüğü ve İYİ Parti'nin bugünkü grup toplantısına katılacağı öğrenildi.

SON DAKİKA | Siyasete spor dünyasından iki yeni isim! İddialar gerçek çıktı, Gökhan Zan ve Ünal Kahraman İYİ Parti'den aday adayı oluyor

Son dakika haberi: 14 Mayıs seçimleri için İYİ Parti'de sürpriz iki gelişme. Milletvekilliği listelerini belirlemek için çalışmalarına hız veren İYİ Parti de spor dünyasının iki önemli ismi aday adayı oluyor. Trabzonspor’un eski kaptanlarından efsane oyuncu ve eski teknik direktörü Ünal Karaman siyasete atılma kararı aldı. Ünal Karaman'ın İYİ Parti'den aday adayı olacağı öğrenilmesinin ardından bir hamle de eski futbolcu Gökhan Zan'dan geldi. Gökhan Zan'ın da yine İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olacağı öğrenildi.

MERAL AKŞENER İLE GÖRÜŞTÜLER

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İYİ Parti grup toplantısına katılacak Ünal Karaman'ın Meral Akşener ile görüştüğü öğrenildi. Ünal Karaman'ın yanında eski futbolcu Gökhan Zan da İYİ Parti'den aday adayı oldu. Gökhan Zan ve eşi Müge Zan, İYİ Parti grup toplantısına katılacak.

MYNET DUYURMUŞTU! İKİ PARTİDEN TEKLİF VAR...

Gokhan-Zan-meral-aksener

Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de İYİ Parti'nin Gökhan Zan'a milletvekilliği için teklifte bulunduğu iddia edilmişti. Gökhan Zan'ın kararını İYİ Parti'den yana kullandığı öğrenildi.

MERAL AKŞENER İLE SARILIP AĞLAMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremde meydana gelen felaketin ardından Gökhan Zan ile görüşmüş ve duygusal anlar yaşamıştı.

Akşener; Gökhan Zan ile yaptığı görüşmede, "Oğlum, sen bizi ayağa kaldırdın. Allah bin kere razı olsun senden, samimiyetle söylüyorum. Her bir videonu ağlayarak izledim. İyi ki de yaptın, dikkat çektin buraya. Çok insanın kurtarılmasına vesile oldun." ifadelerini kullanmıştı.

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