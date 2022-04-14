YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bursa'da iftar programında konuştu:

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bursa'da iftar programında konuştu:

14.04.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"O seçim gelecek ve o seçim sandığında Allah'ın izniyle, sizin iradenizle, milletimizin teveccühüyle birinci parti çıkacağız inşallah"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "O seçim gelecek ve o seçim sandığında Allah'ın izniyle, sizin iradenizle, milletimizin teveccühüyle birinci parti çıkacağız inşallah." dedi.

Akşener, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde partisinin Bursa İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, rant uğruna insanların, zeytinlerin, toprakların değersizleştirildiğini öne sürdü.

Seçime çok az süre kaldığını belirten Akşener, "O seçim gelecek ve o seçim sandığında Allah'ın izniyle, sizin iradenizle, milletimizin teveccühüyle birinci parti çıkacağız inşallah. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan arkadaşımız, 13. cumhurbaşkanı olacak." ifadesini kullandı.

Akşener, esnafın, çiftçinin, köylünün, gençlerin, Türkiye'nin zor durumunu seçimde bitirebileceğini bildiğini savunarak, "Bunu bir söz olarak sizinle paylaşmak isterim, bizim iktidarımızda 'haram' kelimesine müsaade edilmeyecek, kul hakkına girilmeyecek." diye konuştu.

Programa, Millet İttifakı partilerinin milletvekilleri, il ve ilçe temsilcileri de katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anadolu'da kayak keyfi ilkbaharda da sürüyorAnadolu'da kayak keyfi ilkbaharda da sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın'dan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik'in iddialarına ilişkin açıklama:Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın'dan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik'in iddialarına ilişkin açıklama:
Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyorMuğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Anahtar Kelimeler:
seçim Cumhurbaşkanı Meral Akşener iftar

Bursa Namaz Vakitleri 14 Nisan Perşembe

İmsak
04:51
Sabah
06:21
Öğle
13:09
İkindi
16:51
Akşam
19:48
Yatsı
21:11
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.