İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gökçeada'da nikah şahitliği yaptı

ÇANAKKALE (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'in oğlunun düğününde nikah şahitliği yaptı.

Akşener, Başkan Çetin'in oğlu Batuhan ile gelini Cansu Tatar'ın Değirmentepe Cam Ev'de düzenlenen düğününe katıldı.

Batuhan Çetin'in nikah şahitliğini Meral Akşener, Cansu Tatar'ın şahitliğini ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yaptı.

Çiftin nikahını ise Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin kıydı.

Adada birçok nikah kıydığını ancak en çok oğlu Batuhan'ın nikahında bu kadar heyecanlı olduğunu dile getiren Başkan Çetin, "Bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Yoğun programlarına rağmen Gökçeada'ya gelerek oğlumun nikahına katılan Sayın Genel Başkanımıza da en derin saygılarımı sunuyorum. Geçen yıl kızımın düğününde bu yıl da oğlumun düğününde bizlerin yanlarında olmuş, bizlere büyük destek vermiştir." dedi.

Belediye Başkanı Çetin'in nikah cüzdanını yeni çifte vermek üzere teslim ettiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise şöyle konuştu:

"Ülkemize, devletimize, Cumhuriyet'imize, dinimize uygun evlatlar yetiştirirsiniz. İnşallah Atatürk ilke ve değerlerini bilen inanan onu uygulayan evlatlar yetiştirirsiniz. Çok mutlu olursunuz."

Düğüne İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis ile çok sayıda davetli katıldı.



