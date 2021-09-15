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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Iğdır'da esnafı ziyaret etti

15.09.2021 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Iğdır'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Iğdır'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Meral Akşener, beraberindeki İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve partililerle ilk olarak Tuzluca ilçesine geldi.

İlçede esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Akşener, ardından kent merkezine geçti.

Kent merkezinde Atatürk Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret eden Akşener, vatandaşlarla görüştü.

Daha sonra Melekli Beldesine geçen Akşener, burada da vatandaşlarla bir araya gelip çay içti, sorun ve taleplerini dinledi.

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